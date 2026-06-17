Adana'da trafik tartışması cep telefonunda

Adana'da trafikte yaşanan bir yol kavgası, sürücülerin sinirlerine ne derece hakim olamadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Karşılıklı atışmayla başlayan gerginlik, kadın sürücünün akılalmaz sözleri ve ithamlarıyla bambaşka bir boyuta taşındı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Sarıçam ilçesinde bulunan Hekimköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kadın ve erkek iki sürücü arasında trafikte henüz net olarak bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesi üzerine erkek sürücü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı o anları cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

"SENİN GÜCÜN BENİMLE YARIŞMAYA YETER Mİ?"

Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde, mesleğinin doktor olduğunu öne süren kadın sürücünün büyük bir öfke patlaması yaşadığı görüldü. Karşı taraftaki erkek sürücüye küfürler savuran kadın, daha sonra şaşkınlık yaratan şu cümleleri bağıra çağıra dile getirdi:

"Senin gücün benimle yarışmaya yeter mi? Taciz, tahrik, tecavüz ediyorlar!"

GÖRÜNTÜLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Erkek sürücü tarafından kaydedilen bu anlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılarak geniş yankı uyandırdı. "Doktorum" diyen sürücünün kullandığı orantısız ifadeler, ettiği küfürler ve ortaya attığı tepki dolu ithamlar izleyenleri şaşkına çevirdi.