İkiz Kız Kardeşler Tarımda Örnek Oluyor

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İZMİR'de yaşayan ve farklı şehirlerde okudukları üniversitelerden ziraat mühendisi olarak mezun olan ikiz kız kardeşler Necla ve Hatice Andaç (23), ata topraklarına sahip çıkarak çiftçilik yapan ailesinin yanına döndü. Burada organik tarım yapan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 'Anadolu'nun Yüreğine Dokunanlar İkiz Çiftçiler' isimli kısa filmi de yapılan iki kardeş, yaşıtlarına da örnek oluyor.

Seferihisar ilçesinde yaşayan ikiz kardeşlerden Necla Andaç, geçen yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl kardeşi Hatice Andaç da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü tamamladı. Üniversite mezunu iki kardeş, ata topraklarına sahip çıkmak amacıyla Seferihisar'da çiftçilik yapan ailesinin yanına döndü. Burada organik meyve ve sebze üreten ikiz kardeşler, gençlerin tarımdan uzaklaştığı bir dönemde yaşıtlarına da örnek oluyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdikten sonra çiftçilik yapan ailesinin yanına döndüğünü söyleyen Necla Andaç, "Ailem 12 yıldır organik tarım yapıyor. Üniversiteyi babamın beni teşvik etmesiyle okudum. Çok güzel oldu. Ziraat mühendisi oldum ve teorikle uygulamayı birleştirdim. Daha bilinçli şekilde üretim yapıyorum. İzmir'de yetişen, manavlarda satılan çoğu sebze ve meyveyi üretiyoruz. En büyük destekçilerimden biri de ikiz kardeşim. İkizim olmasaydı bu işi yapar mıydım bilmiyorum. Çünkü o beni teşvik ediyor. O araziye giderken 'Hadi Necla' diyor. Gidiyorum. Ben de giderken onu çağırıyorum, geliyor. O benim hem arkadaşım hem ikizim hem de iş arkadaşım. O varken tarlada daha çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜRETMEKTEN VAZGEÇMESİNLER'

Babalarının kendilerine hep destek olduğunu dile getiren Andaç, "Çiftçilik yapmaya karar verdiğimizde babam ilk önce başka işlerde çalışmamızı söyledi. Yan yana olmak ve işleri birlikte yürütmek istediğimizi söyleyince kendisi de mutlu oldu. Biz babamıza yardımcı oluyoruz, işleri o yürütüyor. Nişanlımın da ailesi burada çiftçi. İkimiz de çiftçiliği sürdürmeyi düşünüyoruz. Gençler bence üretmekten vazgeçmemeli. Kıyafet olmadan, alışveriş yapmadan yaşayabiliriz ama yemeden, içmeden yaşayamayız. Yemek olmazsa aç kalırız, yüzden üretmekten asla vazgeçmesinler" dedi.

HAYATLARI KISA FİLM OLDU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nü bitirdiğini söyleyen Hatice Andaç da "Ailemle birlikte bahçe bitkileri yani meyve ve sebze tarımı yapıyorduk. Bunun dışında keçilerim için tarla bitkileri ekiyorduk. Bahçe bitkileriyle ilgili olduğumuz için okulda çok fazla zorlanmadım. Okul bittikten sonra ailemin yanına döndüm. İkizimle birlikte tarla işlerine devam etmeye başladım. Ayrıca 5 sene önce videolarımı annemin de desteğiyle sosyal medyada paylaşmaya başladım. Babam da destek oldu. Videolarım da çok izlenmeye başladı. İzmir'de fuarda traktörle bir yarışmaya katıldım ve ikinci oldum. Fuarda da bir televizyon kanalı videomu çekip paylaşmış. Ondan sonra keşfedildik. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı da 'Anadolu'nun Yüreğine Dokunanlar İkiz Çiftçiler' adıyla hayatımızı kısa film yaptı" açıklamalarında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ikizi ve kendisini geçen haziran ayında Mersin'deki Gençlik Buluşması'na çağırdığını ifade eden Andaç, Bakan Yumaklı'nın tarımla ilgili çalışmaları dolayısıyla kendilerini tebrik ettiklerini söyledi.

'ZİRAAT MÜHENDİSİ OLMAYA 11 YAŞINDA KARAR VERDİM'

Ziraat Mühendisi olmaya 11 yaşında karar verdiğini dile getiren Andaç, "Babam rahatsızlığı nedeniyle 20 senedir çok fazla yürüyemiyor, o yüzden çocukluğumuzdan beri ikizimle birlikte babamın işini yüklendik. Tarlada çalıştık, pazarda satış yaptık. 11 yaşında ziraat mühendisi bir abla ve belediyedeki bir ağabeye özendim. Ziraat mühendisi olmaya karar verdim. Tarımı seviyorum, işi de öğrendim. 'Başka bir meslek öğrenmek istemiyorum, ziraat mühendisi olayım, yapacaksam bu işi yapayım. Tarlamda çalışacağım, 3 dönüm yerim var, işsiz kalırsam orada bir şey yetiştiririm, halk pazarında satarım, hiç olmazsa mutlu olurum' dedim. Ziraat mühendisliği okudum, işsiz de kalmadım. Mezun olur olmaz bir işte başladım, uzaktan yürütüyorum. Bir yandan çalışıyorum bir yandan da tarlamda çalışıyorum" dedi. İkizi Necla'nın kendisi için her şeyden daha değerli olduğunu dile getiren Andaç, "11 yaşında pazarda satış yaparken, ikizim annemle birlikte tarlada ürün topluyordu. Hakkını asla yiyemem. Yaptığım her işte o var" diye konuştu.