İkizceliler, Kamulaştırmasız El Koyma İşlemine Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika
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İkizceliler, Kamulaştırmasız El Koyma İşlemine Karşı Eylem Düzenledi

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Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde deprem konutları yapılacağı gerekçesiyle tapulu arazilere el konulmasına karşı çıkan İkizceliler, eylem yaptı. Avukat Muharrem Gemici, halkın bilgisi dışında gerçekleşen bu işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

02.02.2025 17:27  Güncelleme: 18:24
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Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem konutları yapılan Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce (Haçova) Mahallesi'nde "Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" işlemine karşı İkizceliler eylem yaptı. İkizceliler adına açıklama yapan avukat Muharrem Gemici, "İkizceliler, bir gecede tapuların ellerinden alınarak iş makineleri sokulan yaşam alanlarından terke zorlanmış ve 15 gündür muhatap bulamamaktadır" dedi.

Afet konutları yapılan İkizce Mahallesi'nde, tapulu arazi sahiplerine yeni konutların yapılacağı gerekçesiyle bölgede bulunan evlerini, ağılları terk etmeleri istenerek, "Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Yeşilyurt (MALATYA) Tapu Müdürlüğü'nde 4153 sıra no ile Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil işlemi yapılmaktadır" mesajı iletilmişti. İkizceliler karara tepki amacıyla yürüme eylemi yaptı.

"Dayatmaya hayır", "Keyfiyete hayır", "Burası yolgeçen hanı değil" dövizleri taşıyan İkizcelilerin yürümesine polis izin vermedi. Görüşmelerin ardından yürüyüşlerine devam eden İkizceliler adına avukat Muharrem Gemici açıklama yaptı.

Gemici, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, o dönem için 3 ay süre ile ilan edilen OHAL kapsamında çıkartılan kararnamelere dayanılarak, bugün itibarıyla İkizce'de 210 adet tapulu özel mülkiyete el konulmuştur. İkizce'de başta 8 bin olarak planlanan konut sayısı bir anda 28 bin 297 konut ve iş yerine çıkarılmıştır. Depremde, ilk yaşadığımız sıkıntıların büyüklüğü karşısında yöre insanı da elinden gelen fedakarlığı göstererek 8 bin olarak planlanan konut yapımına o dönemde ses çıkarmamıştı.

"İkizceliler 15 gündür muhatap bulamamaktadır"

Ancak geldiğimiz aşamada köyün elindeki tapulu tarım arazilerine el koyma işlemi, halkın ve köylünün bilgisi dışında yapılmıştır. İkizceliler, bir gecede tapuların ellerinden alınarak iş makineleri sokulan yaşam alanlarından terke zorlanmış ve 15 gündür muhatap bulamamaktadır. Yapılan işlem planlama ilkeleri ve doğru kentleşme ilkelerine uygun olarak yapılmış değildir. Herhangi bir ön çalışma yapılmadan yerin özellikleri ve uygunluğu araştırılmadan, burada sosyal konut, diğer bir kısım idare ise deprem konutu inşa edileceğinden bu kapsamda inşaat çalışmalarına başlamıştır. Rezerv alanları ve yerinden dönüşüm alanlarına gerekli destek ve önem verilmeden hukuka aykırı olarak özel mülkiyete müdahale ile karşı karşıya bulunmaktayız.

"El koyma işlemi, kamu yararına değil, aksine kamu zararınadır"

Bu nedenle el koyma işlemi, kamu yararına değil, aksine kamu zararınadır. Eğer illa da yapılmakta ısrarcı olunuyorsa, yöredeki hazine ve belediye arazilerinde işlem tesisine mani bir sebep bulunmamaktadır. Yörede, köylünün anayasal temel hakkı olan mülkiyet ve yaşam hakkı çiğnenerek hukuka aykırı işlemler yapılmaktadır. Depremde dayanaklılık ve kendine mahsus kültürel özellikler konusunda yeterli bir çalışma yapılmadan işlemler alelacele başlatılmıştır ve ileride ciddi bir külfete ve Malatya'nın plansız bir şehirleşmeyle karşı karşıya olduğu bilinmelidir. Bu sebeplerle İkizceliler olarak yapılmak istenen işlemden bir önce dönülmesini ve tapularımızın asıl sahipleri olanı köylümüze iadesini ivedi olarak istemekteyiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Malatya, Deprem, İkizce, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkizceliler, Kamulaştırmasız El Koyma İşlemine Karşı Eylem Düzenledi - Son Dakika

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