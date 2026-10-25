İklim Başkanı Hasar, COP31 alanı çalışmalarının yüzde 93'ünü tamamladıklarını söyledi - Son Dakika
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İklim Başkanı Hasar, COP31 alanı çalışmalarının yüzde 93'ünü tamamladıklarını söyledi

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İklim Başkanı Hasar, COP31 alanı çalışmalarının yüzde 93\'ünü tamamladıklarını söyledi
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İklim Başkanı Hasar, COP31 alanı çalışmalarının yüzde 93\'ünü tamamladıklarını söyledi
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Antalya'da 9-20 Kasım'da yapılacak COP31'in etkinlik alanındaki hazırlıkların yüzde 93'ü tamamlandı. İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Ekim sonunda bu oranın yüzde 98'e ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) için organizasyonun etkinlik alanındaki çalışmaların yüzde 93 seviyesinde tamamlandığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (TURKSAI) tarafından Antalya'da düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sempozyumu'na katılan Hasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COP31 hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Hasar, "Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek organizasyonun etkinlik alanındaki çalışmalar yüzde 93 seviyesinde tamamlandı. Ekim ayı sonunda bu oranın yüzde 98'e ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Çalışmaların BM ekipleriyle birlikte sürdürüldüğünü kaydeden Hasar, "Artık son hazırlıklarımızı, son dokunuşlarımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

100'e yakın devlet lideri bekleniyor

"Mavi bölge"deki çalışmaların tamamlandığını, "yeşil bölge"nin altyapı ve bilişim imkanlarının da hazır olduğunu anlatan Hasar, pavilyon alanlarında son düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

COP31'in geniş katılımla gerçekleştirilecek uluslararası bir diplomasi zirvesi olacağını vurgulayan Hasar, 196 ülke ve Avrupa Birliği dahil 197 tarafın konferansta temsil edilmesinin beklendiğini belirtti.

Hasar, katılımcı sayısına ilişkin şu bilgileri verdi:

"100 civarında devlet liderinin burada olmasını bekliyoruz. Şu an 85'in üzerinde devlet başkanı onaylamış, katılacaklarını bildirmiş durumdalar. Bununla birlikte 500 ila 1000 arasında bir bakan katılımı olacak. 25 bin teknik heyet ve delegasyon ekibi, müzakereleri yürütecek olanlarla bu rakam 30 binleri buluyor. Ülke delegasyonlarının tamamını göz önünde tuttuğumuzda 100 bin alanında uzman kişi COP alanına gelecek."

"Yeşil bölge"de halkın, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve finans çevrelerinin bir araya geleceğini belirten Hasar, bu alana günlük yaklaşık 100 bin kişinin giriş yapmasının beklendiğine işaret etti.

Antalya'nın tanıtımına katkı sağlayacak

Hasar, "COP31 Antalya'nın turizm ve uluslararası tanıtımına katkı sunacak. Kent 600 bin yatak kapasitesine sahip ancak organizasyon nedeniyle otellerde yer bulmak zorlaştı." dedi.

Turizmde sezon dışı olarak nitelendirilen dönemde dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey delegasyonların Antalya'ya geleceğini kaydeden Hasar, organizasyonun sonraki yıllarda da ekonomik katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

COP toplantılarına ev sahipliği yapan ülkelerde uluslararası finans akışının arttığına dikkati çeken Hasar, özellikle yeşil dönüşüme yönelik yatırımların hız kazanmasını beklediklerini bildirdi.

Hasar, COP31'in gerçekleştirileceği EXPO alanının 40 bin metrekareden fazla büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, organizasyonun ardından alanın fuar ve diğer etkinliklerde de değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiAntalyaTurizmGüncelCOP31Son Dakika

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