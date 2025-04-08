İklim Kanunu'na Muhalefet Tepkisi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak İklim Kanunu Teklifine muhalefet partileri ve iklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Meclis'te düzenlenen bir basın toplantısıyla tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bu bir karbon piyasası düzenleme kanunudur" derken, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, " Türkiye'de her yerde fosil yakıt tüketiliyor ve teşvik ediliyor. Türkiye, Avrupa'nın ve birçok ülkenin çöplüğü durumuna getirilmek isteniyor" diye konuştu. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise, "Saray rejiminin sahiplerinden bu ülkenin halkının menfaatine olan herhangi bir yasa çıkmaz" dedi.

CHP, DEM, EMEP VE TİP milletvekilleri ile iklim alanında çalışmalarını yürüten 120 platformu temsilen gelen üyeler bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak İklim Kanunu Teklifi'ne tepki gösterdi. Milletvekilleri ellerinde, "Sermayenin değil, halkın iklim yasasını istiyoruz", "Fosil yakıtları yasaklayın", "İklim değil, karbon yasası" yazılı dövizler taşıdı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Bütün muhalefet olarak bunun gerçek anlamda bir iklim kanunu olmadığını sadece karbon piyasasını oluşturmak üzere kurulmuş bir kanun olduğunu düşünüyoruz. İsmi iklim kanunu olmasına rağmen iklimle ilgisi olmayan bir kanunu görüşüyoruz. Şunu söylemek isteriz; iklimin şu anda bozulmasına sebep olan sonuçlar hiçbir şekilde bu yasada geçmiyor. Fosil yakıtların tüketimi konusunda 2053 yılında sıfır emisyon planının hiçbir şekilde burada karşılığı yok. Avrupa'da buna ilişkin önlem alınmışken Türkiye'de her yerde fosil yakıt tüketiliyor ve teşvik ediliyor. Türkiye, Avrupa'nın ve birçok ülkenin çöplüğü durumuna getirilmek isteniyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Sermaye 2026 yılında kendine göre ihracatını, karını sağlayabilmek için bu kanunun çıkmasını dayatmaktadır. İktidar ise 22 yıldır bu ülkede orman, su, dağ, mera, kışlak bırakmadı, tümünü paraya, sermayeye vermiş durumda. Öncelikle ekolojik kırım kanunu çıkartılması gerekiyor. Sanayi, endüstri, yapılaşma, tarımda yaşama dair ne yapılmak isteniyorsa var olan kaynaklarımıza dair suç kapsamına alınan ve niteliğini belirleyen ve cezai yaptırımı olan bir kanun yapmak zorunluluğu var. Eğer bu yapılmazsa diğer bütün kanunlarda olduğu gibi ama, fakat diyerek kar, servet, para kazanmak amacıyla her türlü kanunu dolanırsınız. Bugün de getirilen iklim kanunu ülkemizin ormanlarının, suyunun, toprağının korunmasını sağlamaz tam tersi ticarete açar" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, "Eğer iklim kanunu, küresel ısınma sermaye sınıfının kar ve ticaret meselesi olsaydı bir saatte çözerlerdi ama böyle bir meseleleri olmadığı için iklim krizi gerekçesiyle tüm sorunları kenara koyarak bunları kara çeviren bir yasadır. Bu yasanın geri çekilmesi için bütün çabamızı göstereceğiz" dedi.

"Adına sırf göz boyamak için 'iklim yasası' denilmiş"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bu bir karbon piyasası düzenleme kanunudur. AKP hükümeti IMF raporlarına göre GSYH'nın yüzde 1,7'sinden daha fazlasını fosil yakıtlara örtük destek olarak sunmaktadır. Bu kadar büyük bir kaynağın fosil yakıtlara aktarılmak yerine gerçekten derin yoksulluğu ortadan kaldıracak bir sistem yapılabilirdi. Biz bu kanuna karşıyız. Türkiye'de halkın ihtiyaçlarını gerçekten karşılayacak bir iklim kanunu teklifi hazırlanması için elimizden gelen çabayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Adına sırf göz boyamak için 'iklim yasası' denilmiş bu yasaya hayır diyoruz. Saray'da öyle bir iktidar var ki uluslararası sermayenin Medusa'sı gibi. Nereye baksa, neye dokunsa sermayeye hizmet için kar ve ranta çeviriyor. Memlekette 'bir derdimiz var' demeye gelmiyor onu ticaretin, rantın konusu haline getiriyor. Dilerim önümüzdeki dönem bu Medusa'nın gözlerini kör edeceğiz" diye konuştu.

"İçerisinde iklimle ilgili hiçbir şey yok. Sermaye var, para var"

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Türkiye'nin doğasını, toprağını, havasını şirketlere peşkeş çekenler üzerine bahşiş olarak emekçinin canını bırakıyolar. Yaşadığımız bütün emekçi katliamlarında bunu görüyoruz. Bu Saray rejiminin sahiplerinden bu ülkenin halkının menfaatine olan herhangi bir yasa çıkmaz" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Dünya iklim krizini konuşurken Türkiye'de iklim krizine karşı tedbir alıyoruz diye bir kanun teklifi getiriyorlar. İçerisinde iklimle ilgili hiçbir şey yok. Sermaye var, para var, Mehmet Cengiz var yine. Oysa ağacın yeşili doların yeşilinden daha değerli. Günü gelince bunu görecekler. Sermayeyi bir kez daha zengin edecek bir kanun teklifi getiriyorlar adına da 'iklim kanunu' diyorlar. Bu kanun teklifinin geri çekilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, "İklim krizinden en çok kadınlar etkilenecek. Bu teklifte elbette kadınla, toplumsal cinsiyetle ilgili hiçbir şey yok. Bu kanunda zaten halktan yana hiçbir şey olmadığı için bu olağan bir durum. O nedenle de bu kanunu reddediyoruz" diye konuştu.