İklim Kanunu'na Muhalefet Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İklim Kanunu'na Muhalefet Tepkisi

Geniş Video İzle

Muhalefet, TBMM'deki İklim Kanunu Teklifi'ne karşı çıkarak, yalnızca karbon piyasasını hedefliyor dedi.

08.04.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak İklim Kanunu Teklifine muhalefet partileri ve iklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları Meclis'te düzenlenen bir basın toplantısıyla tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bu bir karbon piyasası düzenleme kanunudur" derken, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, " Türkiye'de her yerde fosil yakıt tüketiliyor ve teşvik ediliyor. Türkiye, Avrupa'nın ve birçok ülkenin çöplüğü durumuna getirilmek isteniyor" diye konuştu. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise, "Saray rejiminin sahiplerinden bu ülkenin halkının menfaatine olan herhangi bir yasa çıkmaz" dedi.

CHP, DEM, EMEP VE TİP milletvekilleri ile iklim alanında çalışmalarını yürüten 120 platformu temsilen gelen üyeler bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak İklim Kanunu Teklifi'ne tepki gösterdi. Milletvekilleri ellerinde, "Sermayenin değil, halkın iklim yasasını istiyoruz", "Fosil yakıtları yasaklayın", "İklim değil, karbon yasası" yazılı dövizler taşıdı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Bütün muhalefet olarak bunun gerçek anlamda bir iklim kanunu olmadığını sadece karbon piyasasını oluşturmak üzere kurulmuş bir kanun olduğunu düşünüyoruz. İsmi iklim kanunu olmasına rağmen iklimle ilgisi olmayan bir kanunu görüşüyoruz. Şunu söylemek isteriz; iklimin şu anda bozulmasına sebep olan sonuçlar hiçbir şekilde bu yasada geçmiyor. Fosil yakıtların tüketimi konusunda 2053 yılında sıfır emisyon planının hiçbir şekilde burada karşılığı yok. Avrupa'da buna ilişkin önlem alınmışken Türkiye'de her yerde fosil yakıt tüketiliyor ve teşvik ediliyor. Türkiye, Avrupa'nın ve birçok ülkenin çöplüğü durumuna getirilmek isteniyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Sermaye 2026 yılında kendine göre ihracatını, karını sağlayabilmek için bu kanunun çıkmasını dayatmaktadır. İktidar ise 22 yıldır bu ülkede orman, su, dağ, mera, kışlak bırakmadı, tümünü paraya, sermayeye vermiş durumda. Öncelikle ekolojik kırım kanunu çıkartılması gerekiyor. Sanayi, endüstri, yapılaşma, tarımda yaşama dair ne yapılmak isteniyorsa var olan kaynaklarımıza dair suç kapsamına alınan ve niteliğini belirleyen ve cezai yaptırımı olan bir kanun yapmak zorunluluğu var. Eğer bu yapılmazsa diğer bütün kanunlarda olduğu gibi ama, fakat diyerek kar, servet, para kazanmak amacıyla her türlü kanunu dolanırsınız. Bugün de getirilen iklim kanunu ülkemizin ormanlarının, suyunun, toprağının korunmasını sağlamaz tam tersi ticarete açar" ifadelerini kullandı.

Sarıbal, "Eğer iklim kanunu, küresel ısınma sermaye sınıfının kar ve ticaret meselesi olsaydı bir saatte çözerlerdi ama böyle bir meseleleri olmadığı için iklim krizi gerekçesiyle tüm sorunları kenara koyarak bunları kara çeviren bir yasadır. Bu yasanın geri çekilmesi için bütün çabamızı göstereceğiz" dedi.

"Adına sırf göz boyamak için 'iklim yasası' denilmiş"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bu bir karbon piyasası düzenleme kanunudur. AKP hükümeti IMF raporlarına göre GSYH'nın yüzde 1,7'sinden daha fazlasını fosil yakıtlara örtük destek olarak sunmaktadır. Bu kadar büyük bir kaynağın fosil yakıtlara aktarılmak yerine gerçekten derin yoksulluğu ortadan kaldıracak bir sistem yapılabilirdi. Biz bu kanuna karşıyız. Türkiye'de halkın ihtiyaçlarını gerçekten karşılayacak bir iklim kanunu teklifi hazırlanması için elimizden gelen çabayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Adına sırf göz boyamak için 'iklim yasası' denilmiş bu yasaya hayır diyoruz. Saray'da öyle bir iktidar var ki uluslararası sermayenin Medusa'sı gibi. Nereye baksa, neye dokunsa sermayeye hizmet için kar ve ranta çeviriyor. Memlekette 'bir derdimiz var' demeye gelmiyor onu ticaretin, rantın konusu haline getiriyor. Dilerim önümüzdeki dönem bu Medusa'nın gözlerini kör edeceğiz" diye konuştu.

"İçerisinde iklimle ilgili hiçbir şey yok. Sermaye var, para var"

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Türkiye'nin doğasını, toprağını, havasını şirketlere peşkeş çekenler üzerine bahşiş olarak emekçinin canını bırakıyolar. Yaşadığımız bütün emekçi katliamlarında bunu görüyoruz. Bu Saray rejiminin sahiplerinden bu ülkenin halkının menfaatine olan herhangi bir yasa çıkmaz" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Dünya iklim krizini konuşurken Türkiye'de iklim krizine karşı tedbir alıyoruz diye bir kanun teklifi getiriyorlar. İçerisinde iklimle ilgili hiçbir şey yok. Sermaye var, para var, Mehmet Cengiz var yine. Oysa ağacın yeşili doların yeşilinden daha değerli. Günü gelince bunu görecekler. Sermayeyi bir kez daha zengin edecek bir kanun teklifi getiriyorlar adına da 'iklim kanunu' diyorlar. Bu kanun teklifinin geri çekilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, "İklim krizinden en çok kadınlar etkilenecek. Bu teklifte elbette kadınla, toplumsal cinsiyetle ilgili hiçbir şey yok. Bu kanunda zaten halktan yana hiçbir şey olmadığı için bu olağan bir durum. O nedenle de bu kanunu reddediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Basın Toplantısı, Sivil Toplum, İbrahim Akın, Kayıhan Pala, Milletvekili, DEM Parti, İstanbul, Türkiye, Güncel, Çevre, Hukuk, Saray, İzmir, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Kanunu'na Muhalefet Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
13:31 CHP’den istifa eden belediye başkanından AK Parti’ye geçecek iddiasına yanıt CHP'den istifa eden belediye başkanından AK Parti'ye geçecek iddiasına yanıt
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:46 Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
20:33 Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
20:24 Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
20:18 Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
20:01 Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 15:30:53. #7.13#
SON DAKİKA: İklim Kanunu'na Muhalefet Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement