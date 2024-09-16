İklim Krizi İçin Avrupa'da İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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İklim Krizi İçin Avrupa'da İşbirliği Vurgusu

Fransa ve Yunanistan, iklim krizi ve göç konularında AB içinde işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

16.09.2024 19:49
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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, iklim kriziyle mücadelede Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Başkent Atina'ya resmi ziyarette bulunan Sejourne, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sejourne, iklim krizinin son yıllarda daha da hissedilir olduğunu söyledi.

Sejourne, iklim kriziyle mücadelede ülkeler arası işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, gelecek 2 yıl içerisinde AB seviyesinde bu kapsamda daha fazla adım atılacağını belirtti.

Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde göç meselesini de ele aldıklarını kaydeden Sejourne, ayrıca önemli ham maddelerin tedariki, dijital teknoloji ve yeni enerji türleri gibi konularda da AB içinde işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise iklim krizinin Akdeniz'i yoğun şekilde etkilediğini vurgulayarak, ülkesinin de iklim krizinin sonuçlarını ağır bedel ödeyerek gördüğünü dile getirdi.

Görüşmede göç meselesinin ele alındığını aktaran Yerapetritis, göç meselesinde yükün AB ülkelerince adil dağılımına gerek olduğuna işaret etti.

Yerapetritis, insan kaçakçılarına karşı da ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna, Gazze, Güney Kafkaslar ve Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi bölgelerdeki gelişmelerin de görüşmede ele alındığını anlatan Yerapetritis, şunları kaydetti:

" Orta Doğu'daki durum ile insani felaketin daha fazla devam etmemesi, krizin daha fazla derinleşmemesi için bir an evvel (Gazze'de) ateşkes ilan edilmesi gerektiğini de konuştuk."

Kaynak: AA

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