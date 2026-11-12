İklim uyumunda 2025'te 1 trilyon doları aşan pazarı WEF ve BCG raporu işaret etti - Son Dakika
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İklim uyumunda 2025'te 1 trilyon doları aşan pazarı WEF ve BCG raporu işaret etti

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İklim uyumunda 2025\'te 1 trilyon doları aşan pazarı WEF ve BCG raporu işaret etti
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WEF ve BCG'nin COP31'de yayımladığı rapor, iklim uyumunda 2025'te yıllık 1 trilyon doları aşan pazarın olduğunu ortaya koydu. Rapora göre her 1 dolarlık uyum yatırımı 2-43 dolar getiri sağlayabiliyor; ancak uyum finansmanı toplam iklim finansmanının yalnızca yüzde 3'ünde kalıyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan yeni rapor, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık alanında yıllık 1 trilyon doları aşan küresel pazarın büyüme potansiyelini ortaya koydu. Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gündeme gelen rapora göre, iklim krizine uyum için yapılan her 1 dolarlık yatırım, 43 dolara kadar ekonomik fayda sağlayabiliyor. Buna karşın uyum çalışmalarına ayrılan kaynak, toplam iklim finansmanının yalnızca yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 devam ederken, Dünya Ekonomik Forumu ve uluslararası danışmanlık şirketi Boston Consulting Group iş birliğiyle hazırlanan 'Uyumun Ekonomisi: Dayanıklılık İçin Trilyon Dolarlık Pazarın İnşası' başlıklı rapor yayımlandı. Kasım 2026 tarihli raporda, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller ve diğer afetlere karşı geliştirilen ürün ve hizmetlerin ekonomik büyüklüğü, yatırım fırsatları ve finansman sorunları değerlendirildi.

1 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Raporda, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık sağlayan 10 öncelikli ürün ve hizmet alt pazarının 2025 yılı itibarıyla toplam yıllık büyüklüğünün 1 trilyon doları aştığı belirtildi. Önceki araştırmalara göre, bu alandaki küresel pazar fırsatının 2030 yılına kadar yıllık 500 milyar ile 1,3 trilyon dolar arasında olabileceği kaydedildi. Tarım, inşaat, sigortacılık, soğutma teknolojileri, su yönetimi ve enerji sistemlerinin öne çıktığı raporda, iklim risklerine karşı geliştirilen çözümlerin yeni yatırım ve istihdam fırsatları yaratabileceğine işaret edildi.

43 KAT FAYDA

Bağımsız araştırmalara yer verilen raporda, iklim değişikliğine uyum için yapılan her 1 dolarlık yatırımın, önlenen ekonomik kayıplar ve sağlanan diğer faydalar sayesinde 2 ila 43 dolar arasında ekonomik getiri oluşturabildiği belirtildi. Bu yüksek potansiyele rağmen, iklim değişikliğine uyum finansmanının toplam iklim finansmanındaki payının yalnızca yüzde 3 seviyesinde kaldığı vurgulandı. Raporda, yatırımların önündeki en önemli engeller arasında yüksek başlangıç maliyetleri, finansmana erişim güçlükleri ve iklim risklerinin ekonomik etkilerinin yeterince hesaplanamaması gösterildi.

TARIM İLK SIRADA

Rapora göre; iklim koşullarına dayanıklı tarımsal girdilerin 2025 yılında 250-290 milyar dolar arasında olan küresel pazar büyüklüğünün, 2030'da 340-400 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İklim değişikliğine dayanıklı inşaat malzemelerinde 220-260 milyar dolarlık mevcut pazarın 330-370 milyar dolara, pasif ve aktif soğutma teknolojilerinde ise 215-250 milyar dolarlık pazarın 285-323 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

SİGORTA BÜYÜYOR

İklim kaynaklı afetlere karşı sigorta ürünlerinin 197 milyar dolarlık küresel pazar büyüklüğünün 2030 yılında 250-278 milyar dolara çıkabileceği belirtilen raporda, konut ve yerleşim alanlarına yönelik dağıtık enerji sistemlerinin de 152 milyar dolardan 176 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Su arıtma, filtreleme, işleme ve geri dönüşüm teknolojilerinde ise 18-20 milyar dolarlık pazarın 30-35 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

SU VE ENERJİ

Raporda, kentlerde ve sanayide su verimliliğini artıran sistemlerin 2030 yılına kadar 23-27 milyar dolarlık, kişisel iklim koruma ekipmanlarının 27-29 milyar dolarlık, enerji talep yönetimi ve esneklik sistemlerinin ise 20-24 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşabileceği belirtildi. Özellikle enerji talep yönetimi ve esneklik sistemlerinde yıllık yüzde 12-16, su arıtma ve geri dönüşüm teknolojilerinde yüzde 10-11 büyüme öngörüldü.

5 TEMEL ENGEL

Raporda, iklim değişikliğine uyum yatırımlarının yaygınlaşmasını engelleyen 5 temel sorun da sıralandı. Bunlar, iklim risklerinin yeterince fark edilmemesi, uygun çözümler hakkında bilgi eksikliği, ürün ve hizmetlere erişim güçlükleri, yatırımların ekonomik faydasının hesaplanamaması ve finansman yetersizliği olarak açıklandı. Bu engellerin aşılması için kamu politikaları ve düzenlemeler, veri ve farkındalık, koordinasyon, teknoloji ve yenilikçilik ile finansmana erişim alanlarında ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

EKONOMİK KAYIP

İklim krizinin mevcut ekonomik etkilerine de dikkat çekilen raporda, aşırı sıcaklıkların son 10 yılda dünya genelinde yılda yaklaşık 546 bin kişinin ölümüne neden olduğu, 2024 yılında ise iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle 1,1 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandığı belirtildi. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının her yıl en az 1 ay su stresi ve kuraklıktan etkilendiği, bu oranın 2050 yılında yüzde 60'a ulaşabileceği kaydedildi. Raporda, iklim değişikliğine uyumun yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda küresel ekonomi için önemli bir yatırım alanı olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA
TeknolojiEkonomiEnerjiFinansGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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