İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Göktaş, Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni tanıttı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi ile 24 ay boyunca yürütecekleri çalışmalarla 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen projenin, Sıfır Atık Müzesi'ndeki tanıtım etkinliğine katıldı.

Dünyanın iklim gündemini COP31 vesilesiyle Türkiye'de konuştuğu bu dönemde kadınlarla yeni bir adım atmayı çok kıymetli bulduğunu söyleyen Göktaş, "Bugün iklimi konuşurken aslında nasıl bir dünyada yaşayacağımıza karar veriyoruz. Nasıl üreteceğimizi, şehirlerimizi nasıl koruyacağımızı, kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı konuşuyoruz. Bir bakıma evlatlarımızın hayatının bugün şekillendiriyoruz. Bu yüzden iklim değişikliği, bir çevre meselesinin aslında çok daha ötesindedir, bir adalet meselesidir, bir kalkıma meselesidir ve en nihayetinde bir aile meselesidir." diye konuştu.

Kuraklığın, selin, sıcak hava dalgasının her ülkeyi vurduğunda o hanenin sofrasına, çocuğunun okuluna, ailenin geçimine, evin huzuruna dokunduğunu dile getiren Göktaş, bu yükü toplumun her kesiminin hissettiğini kaydetti.

Krizin etkisini en yakından hisseden kadınların, çözümü de en yakından bilenler olduğunu ifade eden Göktaş, "Mahallede dayanışmayı örgütleyen, kooperatifte üretimi büyüten, bilgisini, tecrübesini, çevresine aktaran kadınlar değişimi en hızlı yayan güçtür. Bunun için diyoruz ki 'kadın, iklim krizinde çözümün öznesidir.' Bu sözün en güzel karşılığı dünyanın dört bir yanına yayılan kadınların hikayelerinde saklı." ifadelerini kullandı.

Kenya'da Wangari Maathai'nin köylü kadınlarla kurduğu Yeşil Kuşak Hareketi'nin birkaç fidanla başladığını, on milyonlarca ağaçla büyüdüğünü ve bu emeğin ona 2004'te Nobel Barış Ödülü'nü getirdiğini anlatan Göktaş, Hindistan'da bir köy okulunda güneş enerjisi mühendisi olarak yetişen kadınların, elektriği hiç görmemiş köylerine güneşten ışık taşıdığını örnek gösterdi.

Aynı hikayelerin Türkiye'de de yazıldığını belirten Göktaş, Zonguldak'ta Karaelmas Kadın Kooperatifinde kadınların ceviz kabuğundan baret, eski kotlardan madencilere tulum ürettiğini, deprem bölgesinde kurulan atölyelerde emek veren 2 bin 500 kadının atıklardan mozaik yaparak yıkımın ortasında ürettiğini ifade etti.

Kadın güçlendiğinde, değişimin sahada büyüdüğünü gösterdiğini söyleyen Göktaş, Türkiye'nin bu gerçeği dünyaya en güçlü gösteren ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma sözünün, dünyadaki en güçlü seslerinden biri olduğuna işaret eden Göktaş, "Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bir kadın olarak bu harekete inandı, güvendi ve yıllarca emek vererek adeta küresel bir dönüşümün öncüsü oldu." dedi.

Sıfır Atık Hareketi'nin bir kadın hareketi olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Göktaş, bu hareketin bir dünya markası haline geldiğini kaydetti.

"Her alanda kadınların daha etkin yer almasının önünü açtık"

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak da bu iradeyi kadının güçlenmesi politikalarının merkezine yerleştirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kadınların emeğini, bilgisini ve iradesini kalkınmanın asli unsuru haline getirdiklerini aktaran Göktaş, enerjiden teknolojiye, sanayiden girişimciliğe kadar her alanda kadınların daha etkin yer almasının önünü açtıklarını söyledi.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladıklarını anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Eylem planımızda ilk kez çevre ve iklim değişikliğini temel politika alanlarımızdan biri olarak belirledik. Böylece kadınları, iklim krizinden etkilenen taraf olmaktan çıkarıp çözüme yön veren tarafa taşıdı. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulumuz bünyesinde 'İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi'ni oluşturduk. Bu komiteyle belirlediğimiz yeşil dönüşüm hedeflerini 81 ilimizde eylem planlarımızı oluşturdu. Diğer yandan kadın girişimcilerimizin, yeşil ekonominin öncü aktörleri olması için çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu mümkün, kadınlarda o potansiyel var. Yeter ki onlara inanalım, yeter ki onlara alan açalım. TÜBİTAK işbirliğiyle de temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerimizi, desteklemeyi sürdürüyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz, 'doğru politika, doğru veriyle başlar.' Bu anlayışla iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisini araştıran ilk kapsamlı çalışmalardan birini yürütüyoruz."

Bakan Göktaş, özellikle tarımda emek veren kadınları dinleyip karşılaştıkları güçlükleri, uyum kapasitelerini ve geliştirdikleri çözümlerin haritasını çıkardıklarını, böylece politikaları sahadaki kadınların tecrübesiyle beslenen sağlam bir bilimsel zemine oturttuklarını ifade etti.

Doğru politikanın kadınların sahada edindiği bilgiyle güç kazandığına inandıklarına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Şimdi sıra, bu birikimi sahaya indirmekte. Hep şunu söyledik, COP31 sadece söylemde değil, eylemde bir COP olacak ve bundan sonra artık söylemden eyleme geçmenin tam zamanı. İşte bugün bu yolda milyonlarca kadına ulaşacak yeni bir adım atıyoruz. Bakanlığımız ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu projeyle bakanlığımızın 81 ile yayılan hizmet ağını, Sıfır Atık Vakfımızın birikimiyle buluşturuyoruz. 24 ay boyunca yürüteceğimiz çalışmalarla ülke genelinde 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Ben inanıyorum, bunu hep beraber başaracağız."

Projenin üç güçlü ayak üzerinde yükseldiğini aktaran Göktaş, birincisinin bilgi ve farkındalık olduğunu bildirdi. 81 ildeki merkezlerde sıfır atık eğitimleri düzenleyerek kadınlara gündelik hayatta kolayca uygulayabilecekleri pratik bilgiler sunacaklarını dile getiren Göktaş, aile eğitim programı ve güçlü dijital altyapıyla bu bilgiyi çok daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını kaydetti.

Çocukların aileleriyle katılacağı etkinliklerle sıfır atık bilincini doğrudan evin içine taşıyacaklarını ifade eden Göktaş, böylece bu bilinci nesilden nesile aktarılan bir aile mirasına dönüştüreceklerini söyledi.

Sıfır Atık Kadın Elçileri ağı kuruluyor

Projenin ikinci ayağını ise yerel liderliğin oluşturduğunu belirten Göktaş, "Bu doğrultuda 81 ilimizin tamamında gönüllü kadınlardan oluşan Sıfır Atık Kadın Elçileri ağını kuruyoruz. Elçilerimiz kendi şehirlerinde farkındalığı artıracak, iyi uygulamaların yaygınlaşmasına vesile olacaklar. Onları düzenli olarak bir araya getirerek tecrübelerini paylaşabilecekleri ortak bir zemin kuracağız. Böylece bir bir ilimizde hayata geçen başarılı uygulamanın, aslında başka bir ilimizde de karşılık bulacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Projenin üçüncü ayağının ise ekonomik güçlendirme olduğunu dile getiren Göktaş, kadın kooperatiflerinin eğitim süreçlerinde sıfır atık yaklaşımını benimsemesini destekleyeceklerini bildirdi.

Tarım, sanayi ve tekstil atıkları gibi yeniden değerlendirilebilir malzemelerden katma değerli ürünler geliştirilmesini teşvik edeceklerini aktaran Göktaş, uygun ürünleri kooperatiflerin ürün gruplarına dahil edeceklerini kaydetti.

Kadınların elinde bir hanede başlayan değişimin bir milletin kaderine, bir milletin kaderinin insanlığın ortak geleceğine dönüşeceğini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak bu tarihi sorumluluğun sonuna kadar arkasındayız. Kadınlarla başlattığımız bu yolculuk ailelerimizle büyütecek, milletimizle birlikte güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.