İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - RTÜK, COP31 kapsamında "RTÜK İklim ve Medya" paneli düzenleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "RTÜK İklim ve Medya" panelinin düzenleneceğini bildirdi.

Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bilinçli ekranlar, nefes alan yarınlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde büyüyen 'Sıfır Atık' iyilik hareketi doğrultusunda, iklim bilincini yayınlarına taşıyan medyanın yanındayız. COP31 kapsamında gerçekleştireceğimiz 'RTÜK İklim ve Medya' panelinde, Yeşil Medya (Green Media), Dijital Karbon Ayak İzi, Çözüm Odaklı İklim Haberciliği, Yeşil Aklama (greenwashing) ve dezenformasyonla mücadelede medyanın rolünü değerli panelistlerimizle konuşacağız."

Daniş, panelin 14.45'te Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu Salon 1'de gerçekleştirileceğini kaydetti.