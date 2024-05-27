İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir

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Sokaklardaki başıboş köpeklerin uyutulmasına yönelik düzenleme Türkiye'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İletişim Başkanlığı basında yer alan ifadelerin Soylu'ya ait olmadığını, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulandığını açıkladı.

27.05.2024 15:12
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AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

"GÖNLÜM RAZI DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir değerlendirmenin de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldiği iddia edilmişti. Basında yer alan haberlerde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa'nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİAYI YALANLADI

Eski Bakan Soylu'nun başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye yönelik yorumlarda bulunduğu iddiasını yalanlayan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. İletişim Başkanlığı açıklamasında "AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu'ya ait değildir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Süleyman Soylu'ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir
İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir
İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu\'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir

Süleyman Soylu, Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir - Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddiası doğru değildir - Son Dakika
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