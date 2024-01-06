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Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamaya devam ediyor

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamayı sürdürüyor. Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçiriyor. Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor. Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor. Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, kayak için kar kalınlığının yeterli olduğunu söyledi. Sezonu geçen hafta açtıklarını belirten Kaya, 'Geçen cumartesi pisti, kafe ve teleferiğimizi açtık. Kar kalitesi ve seviyesi oldukça iyi durumda. Kastamonu merkezde kar yok ama Ilgaz'da kar seviyesi ve kalitesi çok iyi durumda. Tüm kayakseverleri bu güzelliği görmeleri için davet ediyoruz.' dedi. Tatil için Ankara'dan gelen Onur Çil ise kara hasret kaldıklarını dile getirerek, 'Bugün bayağı eğleniyoruz. Güzel bir gün, özlemişiz kaymayı.' diye konuştu. Ahmet Ertuğrul da teleferikle çok güzel bir manzara seyrettiklerini anlatarak, 'Pisti de çok güzel ezmişler, kaymak çok keyifli. Sezonu açtık.' ifadesini kullandı.

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamaya devam ediyor
06.01.2024 - 16:21,
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Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamayı sürdürüyor.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçiriyor.

Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, kayak için kar kalınlığının yeterli olduğunu söyledi.

Sezonu geçen hafta açtıklarını belirten Kaya, "Geçen cumartesi pisti, kafe ve teleferiğimizi açtık. Kar kalitesi ve seviyesi oldukça iyi durumda. Kastamonu merkezde kar yok ama Ilgaz'da kar seviyesi ve kalitesi çok iyi durumda. Tüm kayakseverleri bu güzelliği görmeleri için davet ediyoruz." dedi.

Tatil için Ankara'dan gelen Onur Çil ise kara hasret kaldıklarını dile getirerek, "Bugün bayağı eğleniyoruz. Güzel bir gün, özlemişiz kaymayı." diye konuştu.

Ahmet Ertuğrul da teleferikle çok güzel bir manzara seyrettiklerini anlatarak, "Pisti de çok güzel ezmişler, kaymak çok keyifli. Sezonu açtık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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