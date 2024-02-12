Alper Gezeravcı, Türkiye\'ye döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarı içinde yerine getiren Alper Gezeravcı yurda döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Gezeravcı'yı, havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.
Basın toplantısında konuşan Bakan Kacır, "Gezeravcı'nın misyonu ilktir ama sonuncu değildir." ifadesini kullanırken Gezeravcı ise "Bu sadece bir başlangıçtı. Bir yere varış hikayesi değildi. Bu başarı Türkiye'deki her hanenin içinden birer çocuğun başarısıdır." dedi.
Bakan Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte Gezeravcı'yı karşılarken elindeki Türk bayraklarıyla inen Gezeravcı, kendisini karşılayan çocuklarla tek tek görüştü ve çiçek takdim eden çocuklara Gezeravcı da uzay istasyonuna götürdüğü 13 Türk bayrağını verdi.
Gezeravcı'yı karşılamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin 2. Astronotu Tuva Cihangir Atasever ve geniş bir heyet de yer aldı. Uçakta Gezeravcı'nın ailesinin de bulunduğu görülürken Bakan Kacır ve Gezeravcı, havalimanında basın toplantısı düzenleyerek ilk uzay misyonuyla ilgili ayrıntıları açıkladı.
Esenboğa Havalimanı'ndaki basın toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gezeravcı'ya vatanına hoş geldin diyorum. Milli Uzay Programımızdan biri olan insanlı ilk bilim misyonumuz Türkiye için mutluluk ve iftihar kaynağı olmuştur. Astronotumuz Gezeravcı, 36 yolculuk süresinin ardından vardığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün devam eden ve 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından 9 Şubat 2024 tarihinde dünyaya varış ile tamamlanan bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Misyon kapsamında Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 bilimsel deney Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvar alt yapısında mikro yerçekimi koşullarında başarıyla tamamlandı. Gezeravcı'nın misyonu ilktir ama sonuncu değildir."
Basın toplantısında konuşan Gezeravcı ise "Hedefimize ulaşmanın mutluluğu ile buradayım. Bu başarı bireysel değil, Türkiye'deki her hanedeki çocuğun başarısıdır." dedi. Gezeravcı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten samimi insanlarıyla Türk vatandaşlarıyla tekrar bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Ben görevin ilk başlangıç anından itibaren konulan hedef, bugüne kadar hayallerimizin sınırını teşkil eden gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğu ile ülkeme döndüm.
Bu hedefin gerçekleştirilmesinde bana düşen sorumluluk ülkenin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum bütün bu imkanları seferber ederek gerçekleştirdiğimiz görevin gerisinde, görevin hazırlık sürecinde bugünlere kadar gelmesini sağlayan öncelikle ortaya koymuş olduğu güçlü irade ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız, devletimizin bütün kurumları, görevin icrası sürecinde bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermeksizin hazırlık sürecini çok kolay hale getiren ve görevin icrasında hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde bütün hazırlık sürecini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansı'mız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim.
Bu sadece bir başlangıçtı. Bir yere varış hikayesi değildi. Bu başarı Türkiye'deki her hanenin içinden birer çocuğun başarısıdır. Tarihimizde bu alanda bir görev yapmamamıza rağmen bu derece mükemmel bir sinerji ile harika bir hazırlık süreci geçirdik. Yalnızca yapmış olduğumuz deneyler değil bunun öncesinde bizi bu sürece hazırlayan bilim insanlarının hazırlık süreci ve sonrasındaki projelere şahitlik ediyoruz. Sizler bundan sonra o bilim insanlarının yapılmak üzere bana teslim etmiş olduğu deneylerin gelecek adımlarına siz gençler imza atacaksınız.
Dünyanın bize sunmuş olduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak harika bir imkanmış. Bakıp büyülenmediğiniz bir alan yok.
Sağlık durumumla ilgili gidiş esnasında da dönüş esnasında da bir beklenti yaratmamıştım kafamda. Ne yaşayacağımı ben de merak ediyordum. Yerçekimsiz ortamında vermiş olduğu hareket imkanını hiç bir sıkıntı yaşamadan adaptasyon imkanı buldum. Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda bir sorun yaşamadım. Kapsülden daha büyük hacme giriş yaptığımız zaman bir alışma sürecinden bahsedilmişti. Bir ilave takviyeye ihtiyaç duymadım. Dönüş rotasında da yine farklı bir deneyimdi. Zorlandığımı hissettiğim bir an olmadı.
Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat. Biz orada emsalleriyle en az eşit düzeyde ve bazı noktalarda daha ileri düzeyde hiçbir aksaklık yaşamadan çok tatmin edici bir görev yerine getirdik."
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