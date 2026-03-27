İmam Hatipler ve Büyük Şahsiyetler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ökten, imam hatip okullarının milletin umudu ve büyük ideallerin ürünü olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, büyük kurumların, büyük şahsiyetlerin omuzlarında yükseldiğini belirterek, "Büyük şahsiyetler ise büyük ideallerin, yüce davaların ve imanın ürünüdür" dedi.

Ökten, Konya'da Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen, Türkiye'de imam hatip okullarının dünü, bugünü ve yarınının anlatıldığı, "Öncü Okullar Öncü Şahsiyetler" programında, bu medeniyet yürüyüşünün, köklerinden güç alarak geleceğe uzanan kutlu bir diriliş hikayesi olduğunu, yeniden kalplerde hissedildiğini söyledi.

İmam hatip liselerinin bu toprakların ruhundan doğmuş müstesna kurumlar olduğunu anlatan Ökten, "Bu mektepler, milletimizin manevi rehberlik ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Milli Eğitim Bakanımız Tevfik İleri ve bu davanın öncüleri Celalettin Ökten, Hacıveyiszade Mustafa Kurucu gibi ufuk sahibi şahsiyetlerin sarsılmaz gayretleriyle günümüze ulaşmıştır." diye konuştu.

Ökten, ömrünü bu büyük davaya vakfetmiş öncülerden biri olan Celalettin Ökten'in torunu olma onurunu taşıdığını, onların davasının, Mehmet Akif'in 'Asım'ın nesli' diyerek tarif ettiği ideal gençliği, ahlaklı, sorumluluk sahibi, vatanına ve insanına sevdalı bir nesli inşa etmek olduğunu dile getirdi.

İmam hatiplerin bir inancın, bir kimliğin, asil bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Ökten, "Nice zorluklardan, 28 Şubat gibi ağır imtihanlardan geçmiş olsalar da bu aziz millet, evlatlarına ve mekteplerine sımsıkı sarılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada bu okullarımız, TÜBİTAK projeleri, TEKNOFEST'ler, uluslararası platformlarda, sanat ve spordaki başarılarla hakikaten çok yönlü bireyler yetiştiren merkezler haline gelmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Eğitimi büyük bir dava olarak gören Türkiye Yüzyılı vizyonunun da özünde yatan idealin tam olarak bu olduğuna işaret eden Ökten, şunları kaydetti:

"'Öncü Okullar Öncü Şahsiyetler' başlığı bizlere şu sarsılmaz hakikati fısıldıyor. Büyük kurumlar, büyük şahsiyetlerin omuzlarında yükselir. Büyük şahsiyetler ise büyük ideallerin, yüce davaların ve imanın ürünüdür. İmam hatipler dün olduğu gibi bugün de bu milletin umududur. İnanıyorum ki yarın bu umudun bayrakları olmaya devam edecektir. Bu kutlu mirası devralan siz gençlerimize inancımız tamdır. Sizler aklınızla, kalbinizle ve inancınızla bu milletin ve tüm insanlığın geleceğini inşa edeceksiniz."

"Bu okulların yapımındaki en önemli husus halkın kendisidir"

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de imam hatip okullarının pek çok badireler atlattığını, özellikle katsayı uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının yüzde 2'lere kadar düştüğünü anımsattı.

Aşılan engellerin ardından, bugün yüzbinlerce öğrencisi olan imam hatiplerin büyük bir camia olarak eğitim öğretim faaliyetine devam ettiğini aktaran İşleyen, "Bu okulların yapımındaki en önemli husus halkın kendisidir. Halkımız bu okullara öyle bir teveccüh gösterdi ki Anadolu'nun her yerinde bu okulların kurulmasına öncülük etti, kurduğu derneklerle destek verdi." dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise imam hatip liselerinin, geçmişten bugüne milletin inancını, değerlerini ve irfanını nesilden nesle aktaran müstesna eğitim yuvaları olduğunu, kuruluşundan bugüne kadar hem akademik başarılarıyla hem de ahlaklı, erdemli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirme misyonuyla göze çarptığını dile getirdi.

Programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Murat Koru da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin çeşitli illerinden programa katılan öğrenciler, panel ve söyleşilerle imam hatip okulları ile öncü şahsiyetleri ele aldı.

Dün başlayan program, bugünkü oturumlarla sona erecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:58:22. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.