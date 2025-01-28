İmam Komşusunu Bıçakladı

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BU KEZ İMAM KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

Bugün saat 11.30 sıralarında taraflar apartmanda karşılaştı. İki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında imam Aygün, komşusu Mehmet Ceylan'ı 2 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralı Mehmet Ceylan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Olayın ardından imam Muhammed Aygün, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Aygün, gazetecilerin 'Niçin bıçakladınız?' sorusuna "Kendimi savundum. Beni öldürecekti. Daha önce de beni öldürmeye kalkmıştı. Ölmezse yine beni öldürmeye kalkar" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.