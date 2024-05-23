İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara\'yı tebrik etti

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(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Genç belediye başkanlarının enerjileriyle, Türkiye siyasetine yeni bir yön çizeceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, "Genç arkadaşlarımızın konusu, sadece belediye başkanlığı görevini yerine getirmek değil, aynı zamanda çok yenilikçi adımlarla beldesine, ilçesine sunacağı farklı projelerle, katkılarla, 'Biz daha iyi yönetebiliriz' noktasında gençlere, genç nesle güçlü bir mesaj verecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'yı ziyaret ederek, seçim başarısından dolayı tebrik etti. "İstanbul'da bazı belediye başkanlarımızın farklı sorumlulukları ve farklı misyonları var" diyen İmamoğlu, "Bu anlamda, özellikle genç belediye başkanlarımızın çok özel bir sorumluluk hattı olduğunu düşünüyorum. Bu da İstanbul'da, ilk defa bu dönem bu kadar genç arkadaşımızın görev aldığı bir süreç. Belki de sadece partimizden gelen genç arkadaşlarımız noktasında değil, dönem olarak da baktığımızda geçmişe, bu kadar genç bir belediye başkanı süreci çok fazla olmamıştır diye düşünüyorum" dedi. Genç belediye başkanlarının, enerjileriyle ve yeni nesil bir bakış açısıyla ortaya koyacakları performansın Türkiye siyasetine yeni bir yön çizeceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Genç belediye başkanları, genç nesle güçlü bir mesaj verecek"

"Bu bağlamda, Utku Caner Çaykara ve onun nezdinde genç arkadaşlarımızın konusu, sadece belediye başkanlığı görevini de yerine getirmek değil, aynı zamanda çok yenilikçi adımlarla beldesine, ilçesine sunacağı farklı projelerle, katkılarla, 'Biz daha iyi yönetebiliriz' noktasında gençlere, genç nesle güçlü bir mesaj verecek. Ben de hem Utku Caner Çaykara Başkanımızın hem de diğer genç arkadaşlarımızın performansının çok iyi olması konusunda kendimi de sorumlu kabul ediyorum.

"Avcıların en başarılı beş yılının var olmasını diliyorum"

Avcılar, benim en az Beylikdüzü kadar İstanbul hayatımda, ilk yaşamımın vaktini geçirdiğim ilçelerden bir tanesi. Yaklaşık 35 yıla giren bir deneyim ve gözlemim var Avcılar'a dair. Bu yönüyle hem komşu ilçe Beylikdüzü'nün komşusu Avcılar pozisyonu itibarıla hem bu coğrafyada olması gereken işlerimizin, yapılması gereken işlerimizin hem bugünün sorunlarını çözen hem de geleceğe çok güçlü bir hazırlık yapan pozisyona evrilmesi şart. Tüm bu yönleriyle çok ciddi bir biraz daha orta ve uzun vadeli düşünen bir belediyeciliği, ilçelerde, buralarda ortaya koymak gerektiğinin de altını çizmek gerekiyor. Bu bağlamda hem size hem bize iş birliği içerisinde, belki de Avcılar'ın en başarılı beş yılının var olmasını diliyorum"

Çaykara: "Heycanlıyız"

Çaykara da İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Sizleri burada ağırlamak, bizler için onur ve gurur verici. Hem sizleri ağırlamak hem de İstanbul Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız ortak projelerimizi de konuşmak ve bir an önce faaliyete geçirmek adına da aynı zamanda heyecanlıyız. Bu, umut verici bir ziyaret. Hoş geldiniz" sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Çaykara, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Avcılar'ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.