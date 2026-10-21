İmamoğlu cezaevinden yazdığı mektupta Halk TV'ye kayyım atanmasını eleştirdi - Son Dakika
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İmamoğlu cezaevinden yazdığı mektupta Halk TV'ye kayyım atanmasını eleştirdi

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Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yazdığı mektup, YENİ Parti'nin çağrısıyla Halk TV stüdyosu önünde düzenlenen mitingde okundu. İmamoğlu, kayyım atanan ve yayınları durdurulan Halk TV'nin susturulamayacağını söyledi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yazdığı ve Halk TV Dayanışma Mitingi'nde okunan mektubunda, "Özgür basını asla susturamayacak, sesimizi kısamayacak, gerçekleri karartamayacaksınız. Millet Halk TV'ye de iradesine de sonsuza kadar sahip çıkacaktır" dedi.

YENİ Parti'nin çağrısıyla, kayyım atanan ve yayınları durdurulan Halk TV'nin İstanbul stüdyosu önünde Halk TV Dayanışma Mitingi yapılıyor.

Mitingde, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde kaleme aldığı mektup YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu. Mektupta İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yurttaşlarım, Silivri'den en sıcak selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri hasretle kucaklıyorum. Bugün yanınızda olamasam da sizin tek yürek olduğumuzu biliyorum. Direnişinizle, dayanışmanızla, dualarınızla bana ve yol arkadaşlarıma güç oluyorsunuz. Sizler haksızlık karşısında susanlardan değil; adaletin, eşitliğin, hakkın yanında duranlarsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.

Türkiye bugün tarihi günlerden geçiyor. Her türlü muhalefet, özgür basın, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları siyasallaşmış yargı eliyle susturulmaya çalışılıyor. Eşitsizliğe, adaletsizliğe, milletin malına, oyuna, iradesine çökülmesine itiraz eden herkes kanıtsız, delilsiz tutsak ediliyor. Ana muhalefet partisine butlan, belediyelere kayyum atanıyor. Halka gerçekleri anlatan gazeteciler ailelerinden, evlatlarından koparılıp hapsediliyor. Gazeteler, televizyon kanalları, sosyal medya hesapları tek tek karartılıyor. Şimdi de ne tesadüftür ki tam da savunmamı yapacağım zamanda; özgür basının en güçlü sesi olan Halk TV, kayyum ile susturuldu.

"UNUTMAYIN, 'HİÇBİR KORKUYA BENZEMEZ, HALKINI SATANIN KORKUSU'"

Sesim yasak, resmim yasak, sosyal medya hesaplarım yasak, savunmamı aktardığım kitap yasak, duruşmamı takip edip haberleştiren Halk TV yasak. Ama hiç korkmayın; bizi yasaklar hiçbir zaman yıldırmadı, yıldırmayacak. Onlar, asrın soygunu fon vurgunu duyulmasın isteyecekler. Onlar, siyasallaşmış yargı eliyle milletin iradesine yaptıkları darbeyi saklamak isteyecekler. Onlar, millet açlıkla imtihan verirken ceplerini nasıl doldurdukları bilinmesi isteyecekler. Onlar, Halk TV gerçekleri milletle buluşturmasın isteyecekler. Neden mi? Çünkü korkuyorlar. Milletten, milletin tokadından korkuyorlar. Unutmayın, 'hiçbir korkuya benzemez, halkını satanın korkusu'.

Tarih rakiplerini sindirmek için adaleti yerle bir edenlerle, basını susturanlarla, kitapları yakanlarla, özgürlükleri kısıtlayanlarla, muhaliflerini birer birer zindana hapsedenlerle dolu. Sorarım şimdi nerede onlar? Hak ettikleri yerde, tarihin çöplüğündeler. Her birinin iktidarı birer birer son buldu. Ama önünde ama sonunda millet kazandı. Kazanır. Milleti susturamazsınız, gerçekleri karartamazsınız.

"EVLATLARIMIZ BİZİ UTANÇLA DEĞİL, GURURLA ANACAK, ANLATACAK"

Bugün iktidardan aldığı güçle, usulsüz kararların altına imza atanlar, baskı rejiminin yanında durup ceplerini dolduranlar, hak etmedikleri makamlara ve mevkilere kavuşanlar, yarın utanç içinde inkara girişecekler. Bizler 'Onurumuzla, dimdik mücadele ettik, direndik' diyeceğiz. 'Susturmaya çalıştılar, susmadık; bedel ödedik ama vazgeçmedik' diyeceğiz. Evlatlarımız bizi utançla değil, gururla anacak, anlatacak.

Bugün Halk TV kapatılmış olabilir. Bugün Halk TV'yi, onun onurlu çalışanlarını ve Cafer Mahiroğlu'nu susturduklarına inanabilirler. Ama yanılırlar. Çünkü millet, her şeyden önce vicdanıyla duyuyor olan biteni. Temiz kalbiyle görüyor eşitsizliği, adaletsizliği. Millet cebinde, sofrasında, evinde, sokağında, pazarda hissediyor talanı, yalanı, vurgunu… Bu iktidarın artık süresi doldu. Bunu görüyorlar, bunu biliyorlar. Baskıyı, zulmü artırırsam; Ekrem'i tutuklar, Halk TV'yi susturursam kaçınılmaz olanı değiştiririm sanıyorlar. Aldanıyorlar.

"MİLLET KARARINI ÇOKTAN VERDİ"

Millet kararını çoktan verdi. Millet baskıyı, zulmü, eşitsizliği, otokrasiyi değil; özgürlüğü, eşitliği, kardeşliği, adaleti, demokrasiyi çoktan seçti. Halk TV'nin ve onurlu çalışanlarının daima yanındayız. Özgür basını asla susturamayacak, sesimizi kısamayacak, gerçekleri karartamayacaksınız. Millet Halk TV'ye de iradesine de sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadele edenlere selam olsun."

Kaynak: ANKA
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