İmamoğlu: "Eski Dost Düşman Olmaz. Kalbimizi Kırsalar da Biz Kalp Kırmayacağız. Tekrar El Uzatacağız. Bizim Elimiz Hiç Geri Çekilmeyecek"

Haber: OKTAY YILDIRDIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İktidar, 4,5 yıldır kendi mumundan İstanbul'a ışık vermemek için, hatta oranın ışığını bile söndürmek için elinden geleni yaptı ama söndüremedi, asla söndüremeyecek. O yüzden kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan da medet umuyorlar. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost, düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız? Önce kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Kurtköy Sosyal Merkez İnşaatı Temel Atma Töreni'nde konuştu. "Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar" maratonu kapsamında atılan temel öncesinde konuşan İmamoğlu, bugün kadar yaptıkları hizmetler ve karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. İmamoğlu, "Biz kolay hizmet etmedik. Zor hizmet verdik. Ekonomik kriz, pandemi, deprem. Biz tarihte en zor dönemlerden birinde İstanbul'a hizmet ediyoruz. Ama buna rağmen ama demedik, fakat demedik. Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Bilakis aydınlık daha da güçlenir. Bizim devletimizin her biriminden beklediğimiz bu. Ne yazık ki 4,5 yıldır iktidar, kendi mumundan İstanbul'a ışık vermemek için hatta oranın bile ışığını bile söndürmek için elinden geleni yaptı. Ama söndüremedi. Asla söndüremeyecek" dedi.

"MASA BAŞI OYUNLARDAN MEDET UMUYORLAR"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona da değinen İmamoğlu, "Kumpaslardan, iftiralardan, masa başı oyunlardan da medet umuyorlar. Yıllarca bu oyunu denediler. Dün bir belediyemize (Adana Büyükşehir Belediyesi) operasyon yapmakla seçime doğru bir algı yaratma çabası içerisindeler. Açık söyleyeyim bu milletin kanaati yüceldikçe vız gelir tırıs gider. Çok net. Hiç kusura bakmasınlar" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere giderken şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıya olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"DOSTLARIMIZI BİZE KARŞI KIŞKIRTIYORLAR"

"Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki, şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim: Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim -Allah'ın bir lütfu- vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız. Çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umurumuzda değil.

"16 MİLYON İSTANBULLU, BİZE KURULAN ÇEŞİT ÇEŞİT TUZAĞI GÖRECEK VE ONA GÖRE KARAR VERECEK"

Sonra, tam da vuslatın 750. yıl dönümünde andığımız Hazreti Mevlana'ya kulak vereceğiz. Ne diyor Mevlana? 'İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa, yol kesenlerin beli o kadar kırılır' diyor. Onların beli kırılacak. İstediği kadar yol kesmeye kalksınlar. Bizde, Mevlana'nın ruhu var. Bizde, Hacı Bektaşi Veli'nin ruhu var. Bizim önümüzü kesemezler. Bizim kervanımız, bir de kocaman, çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı. İstanbul İttifakı, kocaman bir ittifak. Kocaman bir ittifak bu. Ben inanıyorum ki 16 milyon İstanbullu, bize kurulan çeşit çeşit tuzağı, her türlü kumpası ve ne yazık ki bunlara aldanan bir kısım insanın o kötü sözlerini görecek ve ona göre karar verecek.

"31 MART'TA BU İTTİFAK ASLA BOZULMAYACAK VE BAŞARIYA ULAŞACAK"

31 Mart'ta bu ittifak, asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak. O yüzden, bugünden itibaren herkese söylüyorum: Kervanınıza yeni dostlar katın. Kervanınızı büyütün. Bizim kervanımız, aynı; duruyor. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu, el uzatacak. Çünkü başından beri biz ittifakı, milletimizin ruhuyla birleşen bir birleşme olarak koyduk. ve bu koyduğumuz anlayış, gerçekten milletimiz tarafından alındı.

"KALBİMİZİ KIRSALAR DA BİZ KALP KIRMAYACAĞIZ"

Bu toplumun her kesiminden övgü alan hizmetlerimiz, büyüdükçe büyüyor. Buradan yol arkadaşlarıma da duyuruyorum: Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bizi gördüler mi mutlu olacaklar? Çünkü güler yüzlü yöneticiler görecekler. Eli sıcak, yüreği sıcak yöneticiler görecekler. Bize alıştılar. Kötü söz söyleyen, parmağını dik dik sallayan, yüzü asık yöneticilere daimi olarak güle güle demeye devam edecekler. Onlara fırsat vermeyecekler. Bizim sevgimiz, değil İstanbul'u, bütün Türkiye'yi saracak kadar sıcaktır. Net olarak söyleyeyim: Bu yüreğimizdeki hizmet aşkı, insanımıza olan sevgi ve saygı oldukça, iş birliğimiz daim oldukça, ortak akıl masamızdan ayrılmadıkça, masamızda adalet, hak, hukuk, daim oldukça ve avucumuzla, yüreğimizle, benliğimizle ahlak hiçbir yerimizden ayrılmadıkça, biz insanlarımıza mahcup olmayız. Allah bizi mahcup etmesin. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Burada temelini attığımız projeyi, Pendiklilerle, her toplantıma gelecek olan Pendik Belediye Başkanı'yla açmayı da sizlere vadediyoruz. Yolumuz açık, başarılarımız daim olsun."

PROJE, 1 YIL DOLMADAN TAMAMLANACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da konuşmasında, temelini attıkları merkezle ilgili, "Toplam 172 milyon 455 bin TL + KDV bedelle tamamlanması planlanan merkez içinde Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ve İBB Kütüphanesi yer alacak. İlçe sakinlerinin keyifli zaman dilimi geçirmeleri için projede teras, kafeterya, kioskların bulunmasının yanı sıra, çok amaçlı salonlar, 43 araç kapasiteli otopark ve atölyeler de bulunuyor. Proje, 1 yıl dolmadan tamamlanacak" bilgilerini paylaştı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP PM Üyesi Mahir Yüksel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla merkez inşaatı temeline ilk harç döküldü.