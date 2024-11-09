İmamoğlu, Hatay'da Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın/ Kamera: Cemal Berk Aytekin

(HATAY) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'yı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, "Devletimizin her kurumu burada seferber. Daha düzenli, daha planlı, vatandaşı da daha fazla bilgi sahibi yaparak bazı şeyler yürütülebilir. Özellikle Hatay ve Antakya'nın kendine has korunması gereken bir yapısı var, binlerce yıllık bir medeniyet. Süreci takip ediyoruz, işbirliğinin en yüksek seviyede olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın mutsuzluğu var bunu görüyoruz ziyaretlerimizde. Ama bizim insanımız umutludur. Umut ederiz ki el ele kol kola başta Hatay olmak üzere bütün şehirlerimizi ayağa kaldırırız" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kırıkhan'daki okul açılışının ardından Antakya Tarihi Uzun Çarşı'ya ziyaret etti. Uzun çarşıda yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu'nun yolu sık sık vatandaşlar tarafından kesildi. Tüm vatandaşlarla, esnaflarla tek tek fotoğraf çektiren İmamoğlu, elini sıktığı her Hataylı vatandaşa, "Hatay ayağa kalkana kadar yanınızdayız" diyerek destek olacaklarını söyledi.

"Bütün deprem bölgesindeyiz, her anımızda buradayız"

Bir esnafın Uzun Çarşı'nın tadilatının bitmediğini söylemesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Biz bitiririz" yanıtını verdi. İmamoğlu'na nar suyu, defne sabunu, Hatay bakır cezvesi ve tütsülüğü hediye edilirken, bir vatandaş ise nazar boncuğu taktı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Halihazırda takip ettiğimiz şantiyeler var, bitirdiğimiz yerler var. Kırıkhan'da bir lise açtık. Samandağ'da bir park açacağız. Sadece burada da değiliz bütün deprem bölgesindeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği'nden 25'e yakın iş makinasını teslim edeceğiz belediyelere. Dolayısıyla her anımızda buradayız. Göreve gelir gelmez TBB'den bir ekip de görevlendirdik. 11 şehri gezdiler, rapor hazırladılar. Bu rapora göre en büyük sıkıntının şeffaflık olduğunu, insanların yeterince bilgi alamadığını, tedirgin olduğu konusunda sıkıntılar dinliyoruz. Milletvekillerimizden aldığımız bilgiye göre de yoğun bir biçimde konteyner kentlerde yaşayan bir yurttaş sayısı var. Bu iki yıla bir süreden sonra oldukça yüksek bir sayı. Tabii ki devletimizin her kurumu burada seferber. Daha düzenli, daha planlı, vatandaşı da daha fazla bilgi sahibi yaparak bazı şeyler yürütülebilir.

Özellikle Hatay ve Antakya'nın kendine has korunması gereken bir yapısı var, binlerce yıllık bir medeniyet. Süreci takip ediyoruz, yapılan işleri de yapılamayan işleri de görüyoruz. İş birliğinin en yüksek seviyede olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın mutsuzluğu var bunu görüyoruz ziyaretlerimizde. Ama bizim insanımız umutludur. Dayanışmayı da bilir. Umut ederiz ki el ele kol kola başta Hatay olmak üzere bütün şehirlerimizi ayağa kaldırırız."