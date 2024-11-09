İmamoğlu, Hatay'da Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu, Hatay'da Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da Uzun Çarşı'yı gezerek vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendirerek vatandaşların yanlarında olduklarını vurguladı.

09.11.2024 18:29  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burcu Özkaya Günaydın/ Kamera:  Cemal Berk Aytekin

(HATAY) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'yı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, "Devletimizin her kurumu burada seferber. Daha düzenli, daha planlı, vatandaşı da daha fazla bilgi sahibi yaparak bazı şeyler yürütülebilir. Özellikle Hatay ve Antakya'nın kendine has korunması gereken bir yapısı var, binlerce yıllık bir medeniyet. Süreci takip ediyoruz, işbirliğinin en yüksek seviyede olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın mutsuzluğu var bunu görüyoruz ziyaretlerimizde. Ama bizim insanımız umutludur. Umut ederiz ki el ele kol kola başta Hatay olmak üzere bütün şehirlerimizi ayağa kaldırırız" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kırıkhan'daki okul açılışının ardından Antakya Tarihi Uzun Çarşı'ya ziyaret etti. Uzun çarşıda yoğun ilgiyle karşılaşan İmamoğlu'nun yolu sık sık vatandaşlar tarafından kesildi. Tüm vatandaşlarla, esnaflarla tek tek fotoğraf çektiren İmamoğlu, elini sıktığı her Hataylı vatandaşa, "Hatay ayağa kalkana kadar yanınızdayız" diyerek destek olacaklarını söyledi.

"Bütün deprem bölgesindeyiz, her anımızda buradayız"

Bir esnafın Uzun Çarşı'nın tadilatının bitmediğini söylemesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Biz bitiririz" yanıtını verdi. İmamoğlu'na nar suyu, defne sabunu, Hatay bakır cezvesi ve tütsülüğü hediye edilirken, bir vatandaş ise nazar boncuğu taktı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Halihazırda takip ettiğimiz şantiyeler var, bitirdiğimiz yerler var. Kırıkhan'da bir lise açtık. Samandağ'da bir park açacağız. Sadece burada da değiliz bütün deprem bölgesindeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği'nden 25'e yakın iş makinasını teslim edeceğiz belediyelere. Dolayısıyla her anımızda buradayız. Göreve gelir gelmez TBB'den bir ekip de görevlendirdik. 11 şehri gezdiler, rapor hazırladılar. Bu rapora göre en büyük sıkıntının şeffaflık olduğunu, insanların yeterince bilgi alamadığını, tedirgin olduğu konusunda sıkıntılar dinliyoruz. Milletvekillerimizden aldığımız bilgiye göre de yoğun bir biçimde konteyner kentlerde yaşayan bir yurttaş sayısı var. Bu iki yıla bir süreden sonra oldukça yüksek bir sayı. Tabii ki devletimizin her kurumu burada seferber. Daha düzenli, daha planlı, vatandaşı da daha fazla bilgi sahibi yaparak bazı şeyler yürütülebilir.

Özellikle Hatay ve Antakya'nın kendine has korunması gereken bir yapısı var, binlerce yıllık bir medeniyet. Süreci takip ediyoruz, yapılan işleri de yapılamayan işleri de görüyoruz. İş birliğinin en yüksek seviyede olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın mutsuzluğu var bunu görüyoruz ziyaretlerimizde. Ama bizim insanımız umutludur. Dayanışmayı da bilir. Umut ederiz ki el ele kol kola başta Hatay olmak üzere bütün şehirlerimizi ayağa kaldırırız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Deprem, Güncel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Hatay'da Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda ’2028’i işaret etti, birilerini tehdit etti İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 19:01:50. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Hatay'da Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.