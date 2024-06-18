İmamoğlu, İstanbul'daki HIZRAY projesi için Almanya'da test sürüşü yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu, İstanbul'daki HIZRAY projesi için Almanya'da test sürüşü yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki metro hatlarını birbirine bağlayacak olan HIZRAY projesinde kullanılacak hızlı treni Almanya'da deneyimledi. İmamoğlu, farklı hızları yakalayan trenlere ihtiyaç olduğunu belirterek, İstanbul'u birbirine bağlayan olağanüstü bir ring hattı oluşturacaklarını söyledi.

18.06.2024 16:03
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki metro hatlarını doğu-batı ekseninde birbirine bağlaması planlanan HIZRAY projesinde kullanılması muhtemel hızlı treni, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde deneyimledi. "İstanbul'un HIZRAY'la ilgili sürecinde farklı hızları yakalayan trenlere ihtiyacımız var" diyen İmamoğlu, "Dönem dönem 170-180 kilometreye kadar hız yapabilen trenlerle imkanımız olduğunda inşallah başlayacağımız ve İstanbul'u birbirine bağlayan olağanüstü bir ring hattı olacak" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin raylı sistemlerinde kullanılması muhtemel yeni nesil trenleri yerinde deneyimlemek üzere Almanya'nın Düsseldorf şehrine gitti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin'in de eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, Siemens Mobilite ve Teknoloji Merkezi'nde kendisi ve beraberindeki heyete özel gerçekleştirilen sunuma katıldı. İmamoğlu, aralarında Siemens Türkiye CEO'su Dr. Hüseyin Geliş'in de bulunduğu üst düzey yöneticiler tarafından raylı sistemlerdeki yenilikler ve finansman sağlanması gibi konularda bilgilendirildi.

"Farklı hızları yakalayan trenlere ihtiyacımız var"

İmamoğlu, yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından "manyetik levitasyon" (iki mıknatıs kümesinin kullanıldığı demiryolu ulaşım sistemi) yöntemiyle raylara değmeden yol alan ve 180 kilometreye kadar hız yapabilen yeni nesil trende test sürüşüne tanıklık etti. İmamoğlu, deneyimiyle ilgili görüşlerini de şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul'un HIZRAY'la ilgili sürecinde farklı hızları yakalayan trenlere ihtiyacımız var. Boğaz'ın altından geçişi de önemli elbette ama aynı zamanda biz, 75 kilometreyi 50-55 dakikada alan, 12 durakta duran, dolayısıyla dönem dönem 170-180 kilometreye kadar hız yapabilen trenlerle imkanımız olduğunda inşallah başlayacağımız ve İstanbul'u birbirine bağlayan olağanüstü bir ring hattı olacak. Onun için bugün de Almanya'nın önemli bir kuruluşunda test sürüşlerine katıldık ve trenlerin o hızlı halini deniyoruz. Umarım İstanbul'a bir an önce gelir."

"Heyecan verici"

Değerlendirme konuşmasından sonra trenin makinist koltuğuna geçen İmamoğlu, 6 kilometrelik hattı başarıyla tamamladı. Yaşadığı deneyimi "Heyecan verici" diye tanımlayan İmamoğlu'na, test sürüşünü başarıyla tamamlaması nedeniyle de sertifika verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, İstanbul'daki HIZRAY projesi için Almanya'da test sürüşü yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu, İstanbul'daki HIZRAY projesi için Almanya'da test sürüşü yaptı - Son Dakika
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