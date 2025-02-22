İmamoğlu\'na sahte diploma soruşturması

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Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

Hakkında iki ayrı soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" denildi.

YÖK RAPOR HAZIRLADI

Başsavcılık tarafından İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından rapor hazırlandı.Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasına tepki göstererek, ''Cahil cüreti tam da budur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme gelince diploması olmayanlar, diploması olanlara 'sahte diploma' soruşturması açtırıyor" dedi.

ÖZEL: BU NE KADAR KORKTUKLARINI GÖSTERİYOR

Erzincan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Bu, İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ama 6 ok kazanacak, CHP kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.