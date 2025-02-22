İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması - Son Dakika
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İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kağıdı ile davet edilmiştir." denildi.

22.02.2025 12:32  Güncelleme: 13:09
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Hakkında iki ayrı soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" denildi.

YÖK RAPOR HAZIRLADI

Başsavcılık tarafından İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından rapor hazırlandı.Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturmasına tepki göstererek, ''Cahil cüreti tam da budur. Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme gelince diploması olmayanlar, diploması olanlara 'sahte diploma' soruşturması açtırıyor" dedi.

ÖZEL: BU NE KADAR KORKTUKLARINI GÖSTERİYOR

Erzincan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Bu, İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ama 6 ok kazanacak, CHP kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diplomasında sahtekarlık olduğu ve üniversite kaydında şaibe yapıldığı iddialarının ardından geçtiğimiz aylarda İBB Teyit hesabı İmamoğlu'nun lisans diplomasını paylaşmıştı. Paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması olmadığı iddiası tamamen uydurmadır. Sayın İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aşağıda fotokopisini paylaştığımız mezuniyet belgesi İBB ve üniversite arşivinde yer almaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

İmamoğlu\'na sahte diploma soruşturması

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (161)

  • Serkan Acar:
    Sade diploması değil ki her şeyi sahte bu adamın 11257 595 Yanıtla
  • Ayşe T.:
    Adamı çekemiyolar nerden içeri tıksak diye ugrasiyolar yaziklar olsun 10208 1189 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    ingilizler ona diploma ayarlar ! eger diplomasi sahteyse bu chp için daha iyi olur . onlar ne kadar suclu , hirsiz , hükümlü var onlari himaye eder 3612 192 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    sahtekar olduğunu biz biliyoruz da chp cenahı bilmiyor 3009 125 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Baştakinin ve yandaşlarının diplomasız olduğu hakkında ne demeli 2475 460 Yanıtla
  • Burak Başkan:
    1 tane sahte diplomalı tanıyorum ama isim veremem. 2364 292 Yanıtla
  • Yüksel Aslan:
    GERÇEKTEN DİPLOMASI SAHTE OLDUGUNU DUYDUM ONU TANIYANLAR DAN İMAMOGLU TAM ZÜBÜK 1806 129 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    haha diploması olmayanlar utanmadan başlasına soruşturma açıyor vay be 887 862 Yanıtla
  • Yusuf Şirin:
    Bütün tuşlara basıyorlar resmen 1331 123 Yanıtla
  • Yaw he:
    Sahte diplama deyince şey geldi aklıma hiç okul arkadaşı olmayan bir kare fotoğrafı olmayan şey işte.... 618 652 Yanıtla
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