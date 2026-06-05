İmamoğlu'ndan 'araç arızası' tepkisi: Psikolojik işkence - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan 'araç arızası' tepkisi: Psikolojik işkence

05.06.2026 10:20  Güncelleme: 11:44
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Ekrem İmamoğlu, duruşmaya götürülürken aracının arızalandığı gerekçesiyle geri çevrildi. SEGBİS ile katıldığı duruşmada yaşananları 'psikolojik işkence' olarak nitelendirdi ve mahkeme 11 Eylül'e ertelendi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) 2023 yılında bir törende eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat eden ancak istinafın usulsüzlük gerekçesiyle bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarılması için Silivri'den sabah yola çıkan Ekrem İmamoğlu, aracı arızalandığı gerekçesiyle geri götürüldü. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan İmamoğlu lavobo ihtiyacının dahi karşılanmadığını, psikolojik işkence ile karşı karşıya olduğunu belirtti. İmamoğlu yolda yaşananlara, "'Arıza yaptıysa neden geri dönüyoruz? Arızalı bir araçla geri dönmek nasıl bir çözüm olabilir? Yapılan yanlışa ne Türk askerini ne de şoförü alet etmeyin' dedim. Bugün yaşanan tarihi bir zulümdür, işkencedir" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında bir törende Tuzla eski Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıp iki kez beraat eden ancak istinafın usulden bozması üzerine İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. İmamoğlu'nun mahkemede hazır bulundurulması için yazı da yazıldı. Bu doğrultuda hakim karşısına çıkmak üzere Silivri'den yola çıkan İmamoğlu, araç bozuldu gerekçesiyle geri çevrildi. Bunun üzerine İmamoğlu, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlandı.

HAKİM: DİĞER SANIKLAR GİBİ SİZİN DE HAZIR EDİLMENİZ İÇİN YAZI YAZDIK

Duruşmada hakim, "Diğer tüm sanıklara yaptığımız gibi sizin de burada hazır edilmeniz için yazı yazdık. Getirilemeyeceğinize dair dün akşam bir yazı geldi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüm, buna rağmen sabah getirilmeniz için hazırlık yapıldı ve araç arızalandığı için işlem yapılamadı" dedi.

İmamoğlu, mahkemenin duruşmaya fiziken katılması yönündeki çağrısını bildiğini belirterek, "Mahkemelerin adil yargılama açısından sanığın fiziken hazır bulunmasının bir hak olduğunu bilecek kadar ne yazık ki mahkemelere maruz kalmış birisiyim. Ancak bugün buraya çağrılmama neden olan mesele, bu sabah yaşadıklarımdan sonra artık teferruat haline gelmiştir" diye konuştu. Mahkeme başkanının, bir gün önce mesai sonrasında kendisinin SEGBİS'e alınmasına ilişkin kararın cezaevine bildirildiğini söylediğini aktaran İmamoğlu, böyle bir karardan haberdar edilmediğini ifade etti.

"07.20'DE KOĞUŞTAN ALINDIM, 07.30'DA CEZAEVİNDEN ÇIKARILDIM"

Duruşmaya getirilmek üzere sabah erken saatlerde hazırlandığını anlatan İmamoğlu, "Dün akşam görevlilere beni kaçta alacaklarını sordum. Sabah saat 07.00'de hazırlık yapılacağını söylediler. Hatta çalar saatlerin çoğu arızalı olduğu için nöbetçi görevlilerden beni uyandırmalarını rica ettim. Sağ olsunlar, sabah 06.00'da uyandırdılar. Hazırlığımı yaptım. Saat 07.20'de koğuştan alındım ve 07.30'da cezaevinden çıkarıldım" diye konuştu.

CEZAEVİ ARACI DURDURULDU, KAPUTU AÇILDI, SONRA DA GERİ DÖNÜLDÜ

İstanbul'u iyi bildiğini belirten İmamoğlu, yaklaşık 60 kilometre yol gittikten sonra aracın durduğunu söyledi. Aracın kaputunun açılıp kontrol edildiğini, ardından yeniden hareket edildiğini aktaran İmamoğlu, daha sonra aracın geri dönmeye başladığını fark ettiğini anlattı. İmamoğlu, "Ne olduğunu sordum. Bana bilgi bile verilmedi. Daha sonra aracın arıza yaptığı ve bu nedenle geri dönüldüğü söylendi. Ben de 'Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Arıza yaptıysa neden geri dönüyoruz? Arızalı bir araçla geri dönmek nasıl bir çözüm olabilir?' dedim" ifadelerini kullandı.

"ARAÇ ARIZALI İSE NEDEN GERİ DÖNÜYORSUNUZ?"

Bunun üzerine konvoydaki bir komutanın yanına geldiğini belirten İmamoğlu, "Kendisine, '60 kilometre yol geldiniz. Kalan mesafe belli. Araç arızalıysa neden geri dönüyorsunuz? Arızalı bir araç neden tekrar yola çıkarılıyor?' diye sordum. Bana, 'Araç arızalı, geri dönmemiz gerekiyor' denildi. Ben de bunun yanlış olduğunu söyledim" dedi.

Yaşananlara tepki gösterdiğini ifade eden İmamoğlu, "Aracın gerçekten arızalı olduğuna inanmadığımı söyledim. Bu yapılan yanlışa ne Türk askerini ne de şoförü alet etmeyin dedim. Bunun ayıp, yazık ve günah olduğunu söyledim. İtiraz ettim, sesimi yükselttim. Daha sonra kapıyı kapattılar ve beni tekrar araca bindirerek cezaevine geri götürdüler" diye konuştu.

LAVABO İHTİYACI KARŞILANMADI

Cezaevine dönüş sırasında tuvalet ihtiyacını da ilettiğini anlatan İmamoğlu, talebinin karşılanmadığını belirterek, "Lavabo ihtiyacım olduğunu söyledim. Ancak 'Beklesin' denildi. Bir lavabo ihtiyacı için bile durmaktan imtina eder hale getirilmişti komutan da asker de. Durum bu kadar basitti" dedi. İmamoğlu, yaklaşık 60 kilometrelik yolculuğun ardından yeniden cezaevine götürüldüğünü belirterek, "Saat 07.30'da cezaevinden çıktım. Yaklaşık 60 kilometre yol gittikten sonra geri döndürüldüm. Saat 09.20'de yeniden cezaevine giriş yaptım. Yani beni çoktan Kartal'da olması gereken bir saatte tekrar cezaevine getirdiler" sözleriyle süreci anlattı.

"BENİM DURUŞMA SALONUNA GELMEMEM İÇİN TEZGAH KURULMUŞTUR"

Cezaevine dönüşünde kurum müdürüyle görüştüğünü aktaran İmamoğlu, "İçeride Sayın Müdür Bey bana, 'Duruşmanızın SEGBİS üzerinden yapılacağı bildirildiği için geri getirildiniz' dedi. Eğer durum buysa, o zaman bu işe asker neden alet edildi? Bir başsavcının egosu zedelenecek diye, bir başsavcının adil yargılanmamı engellemeye yönelik tutumu nedeniyle gece yarısı ya da sabah saatlerinde bir talimat verilmiş ve benim duruşma salonuna gelmemem için bir tezgah kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK İŞKENCE

Yaşananları "psikolojik işkence" olarak nitelendiren İmamoğlu, "Bu tezgah işletilmiş ve ben ciddi anlamda psikolojik işkenceye maruz bırakılmış durumdayım. Bu ilk değildir, son da olmayacaktır. Ben mahkeme huzurunda ifade verme hakkına sahip birisiyim. Bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesi'nin de bu yönde kararları bulunmaktadır. Sanığın mahkeme huzurunda bulunmaması nedeniyle bozulmuş çok sayıda karar vardır. Dolayısıyla mahkemenizin beni duruşmaya çağırması ne kadar doğal ise, benim de buna icabet etmem o kadar doğaldır" diye konuştu.

Bugün yaşananların "tarihi bir zulüm" olduğunu da belirten İmamoğlu, "Bugün yaşanan tarihi bir zulümdür, işkencedir. Bu işkenceye sebep olanlar hakkında işlem yapılmasını mahkemenizden talep ediyorum. Bu konuda avukatlarımla acilen görüşmek istiyorum. Bu bilinçli bir işkencedir" dedi.

"CANLI CANLI İŞKENCEYE TABİ TUTULUYORUM"

Duruşma salonunda bulunamaması nedeniyle savunma hakkının da ihlal edildiğini savunan İmamoğlu, "Avukatlarım orada, benim onlarla iletişim kurma imkanım yok. Canlı canlı işkenceye tabi tutuluyorum. Ayrıca bana yalan söylendi. Araç arızası denilerek bu ülkenin askeri ve komutanları bir başsavcının talimatına alet edildi. Tarafıma gerçeğe aykırı bilgi verildi" ifadelerini kullandı. Aracın arızalandığı yönündeki açıklamaya da tepki gösteren İmamoğlu, "Bozuk olduğu söylenen bir araç 60 kilometre gittikten sonra 60 kilometre geri dönüyorsa, o aracın çoktan parçalanmış olması gerekir. Buna rağmen bana ve kamuoyuna araç arızası gerekçe olarak sunuldu" dedi.

DURUŞMA 11 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ise cezaevi idaresinden kendilerine de benzer yönde bilgi verildiğini belirterek, İmamoğlu'nun duruşmaya getirilemeyeceğinin önceden yazılı olarak bildirildiğini, bugün de getirilmek istendiği ancak araç arızası nedeniyle geri dönüldüğünün aktarıldığını ifade etti. Son olarak hakim, "Ekleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sordu. İmamoğlu, "Ben huzurda savunma yapmak istiyorum. Sebebi de yüce Türk yangısını yerle bir etmek isteyenlere karşı sizin gibi yargıçların vermesi gereken mücadeleyi veriyorum" diye yanıtladı. Hakim, ara kararında, İmamoğlu'nun duruşmada hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına ve duruşmanın 11 Eylül tarihine ertelenmesine karar verdi.

İmamoğlu son olarak, "Adil yargılamayı katletmeye çalışan bir düzenle karşı karşıyayım. Ben bugün bunu yapanları yüce Türk milletine şikayet ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı, Cezaevi, Güncel, Hakim, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan 'araç arızası' tepkisi: Psikolojik işkence - Son Dakika

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