İmamoğlu, Erdoğan'ın metro açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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İmamoğlu, Erdoğan'ın metro açıklamasına tepki gösterdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yapılan metrolarla ilgili açıklamasına tepki göstererek, kendisine bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız, yapmış olduğu 65 kilometreyi görme şansınız yok dedi. İmamoğlu ayrıca, umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur dedi.

11.03.2024 17:25  Güncelleme: 17:43
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HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  " İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı? Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor" açıklamasına tepki göstererek "Bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız bir insanın yapmış olduğu 65  kilometreyi görme şansınız yok. Bu demek oluyor ki; İstanbul'dan çok uzak. Umarım bir gün  vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur.Bekleriz. Her birini de gezdirebilir, dolaştırabiliriz." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattının sözleşme imzalama töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM YOLUMUZ AÇIKTIR"

Bir gazetecinin. "Cumhurbaşkanı 'Tam yol ileri' sloganınızı dile getirdi ve 'yolu açık olsun' dedi sizin için. Nasıl cevap verirsiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Duyunca birkaç kez izledim açıkçası. Söylemişti de sayın cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma tam yol ileri, yolu açık olsun cümlesi oy vereceğin insana söylenir. Muhtemelen gönlünden geçen şey, yani oyun kimin hakkı olduğu çok noktasında bu duygu dile getirilir diye düşünüyorum. Kendisine teşekkür ederim. Yolumuz açıktır. Merak etmesin. İstanbul için çok başarılı bir 5 yılı daha İstanbul'umuza yaşatacağız. Bana verdiği duygu bu. Açık söyleyeyim. Yolu açık olsun." dedi.

"UMARIM BİR GÜN VATANDAŞIN ARASINA KARIŞIR DA O METROYA BİNME ŞANSI OLUR"

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı? Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor" açıklamasının hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi:

"Vallahi. Tabii bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız bir insanın yapmış olduğu 65 kilometreyi görme şansınız yok. Bu demek oluyor ki İstanbul'dan çok uzak. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Her birini de gezdirebilir, dolaştırabiliriz.

"ÖZÜR DİLEYENE KADAR ASLA MUHATABA ALMAYACAĞIM"

Rakibi Murat Kurum'un kendisiyle ilgili "yarı zamanlı belediye başkanı" tabiri ve "Otobüs durakları, metrobüs duraklarıyla ilgili o görüntüleri ben görsem istifa ederdim" açıklaması hakkında da İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bunu açık söyleyeyim. Yani kendisinin istifa edeceği, hayatına dair çok şey var ama ben milletten özür dileyene kadar bu seviye düşündüğü gösteren sözlerini asla muhataba almayacağım. Kent lokantası ve bu süt dağıtımıyla dalga geçen bir insanın önce ağzı dolu dolu bir şekilde bu milletten özür dilemesi lazım. Dil sürçmesin falan… O dil sürçmesiyle dört cümle kurulmaz. Dil bir kelimeyle sürçebilir yani o normal ama dil sürçmesi değil. Önce milletten özür dileyecek ondan sonra belki muhatap alabilirim kendisini"

"ALLAH ONLARI ISLAH ETSİN"

Sosyal medyaya yansıyan Başakşehir'de bir belediyeye ait bir otobüsün bozulduğu gibi gösterilerek yapılan çekim hakkında İmamoğlu "Yine bir otobüsün bozukluğuyla ilgili çekim yapan aklı kıt arkadaşlar, bu aklı kıt arkadaşlara ajans denir mi bilmiyorum ama daha da aklı kıt arkadaşlar, bu ajansla çalışan kim varsa, adı neyse, parti, yönetici, o, bu, şu beni çok ilgilendirmiyor. Gerçekten sıradan bir durum. Ahlak dışı bir durum ama milletimiz görüyor yani. Ramazan'ın ilk gününde Yaradan onlara akıl versin. Allah onları ıslah etsin. Allah herkese doğru yolu göstersin. Doğru yoldan ayırmasın. Milletimize de huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum" diye konuştu.

İmamoğlu, Erdoğan\'ın metro açıklamasına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Erdoğan'ın metro açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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