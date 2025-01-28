İmamoğlu'ndan Gözaltılara Sert Tepki: 'Korkmayın ve Susmayın!'

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(İSTANBUL) - Son dönemde kritik soruşturmalara atanan bir bilirkişiyle tele-röportaj yapıp yayınlayan gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker ile programın sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınmasına TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Halk TV'ye de bağlanıp desteğini ileten İmamoğlu, sosyal medya mesajında da "Haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısı düzenlemiş, kamuoyunun ilk kez duyduğu bilgileri, belgeleriyle birlikte paylaşmıştı. Ardından basın toplantısında adı geçen bilirkişiyle telefonla yapılmış bir röportaj kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, röportajda kullanılan ses kaydının 'izinsiz kayda alıp yayınlandığı', 'bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği' iddiasıyla 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlamalarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Gözaltı haberleri bu akşam saatlerinde geldi. Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek emniyete götürüldü.

Seri gözaltılara tepkiler de ard arda geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem Halk TV'ye bağlanıp desteğini iletirken hem de sosyal medyada tepki gösterdi. İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Korkmayın ve Susmayın!"

"Türkiye yeni bir "Dokunan Yanar" dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın! Gazeteci Barış Pehlivan'ın ve Serhan Asker'in gözaltına alınması utanç verici bir uygulamadır. Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz. Sandık gelecek, hepsi bitecek."