İbb Davası'nda 59'uncu Gün Başladı...Mahkeme, İlk Duruşmayı 9 Temmuz'da Bitirmeyi Hedefliyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 59'uncu gününde söz alan Ekrem İmamoğlu, yargılama takvimine ilişkin mahkeme heyetine değerlendirmelerde bulundu. Mahkeme Başkanı ise ilk celsenin 9 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Duruşma, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam ediyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 59'uncu gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

Tutuklu sanıklar saat 11.00 itibarıyla alkışlarla salona girdi. Savunma sırası gelen Murat Ongun, izleyici sıralarından "Murat Ongun oley" tezahüratı ve alkışlarla karşılandı. Ongün da izleyicilere el sallayarak "Hepiniz hoş geldiniz, bugün çok güzel bir gün olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu salona giriş yaptığı sırada izleyiciler tarafından "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla karşılandı.

Tutuklu sanıklar, avukatları, gazeteciler, izleyiciler ve mahkeme heyeti yerlerini aldı. Duruşma saat 11.10'da başladı.

Duruşmada bugün ilk olarak, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunma yapacak .Ongun, savunmasına geçmeden İmamoğlu söz aldı.

İmamoğlu, mahkeme heyeti ile avukatlar arasında bir gün önce yapılan takvim değerlendirmelerine değinerek, savunma sürecinin planlanan sürede tamamlanmasının önemine dikkati çekti.

İmamoğlu, hedeflenen sürenin görüldüğünü ancak gelinen aşamada kalan sanıkların kapsamlı savunmalarının bulunduğunu belirterek, takvimin buna göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"CUMA GÜNLERİ CEZAEVİNDEKİ TEK MESAI GÜNÜMÜZ"

Savunmaların cuma günlerine denk gelmemesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, cezaevindeki iş ve işlemler açısından cuma günlerinin tek aktif mesai günü olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Cumayı eklemeyeceğiz zaten" diyerek bu konuda heyetin kararını açıkladı.

"EN SON SAVUNMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

İmamoğlu, yargılamanın niteliği ve iddianamenin kapsamı nedeniyle savunmasını en son yapmak istediğini hatırlatarak, bu talebini yineledi. İlk savunma aşamasında da benzer bir uygulama yapıldığını kaydeden İmamoğlu, aynı yöntemin sürdürülmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı ise bu konuda herhangi bir sakınca görmediklerini belirterek, "En son savunma yapmanız konusunda bizim açımızdan mahsur yok" dedi.

"DÖRT AYRI DOSYAM DAHA VAR"

İmamoğlu ayrıca farklı mahkemelerde görülen dört ayrı dosyasının bulunduğunu belirterek, olası duruşma çakışmalarında heyetten kolaylık talep edebileceklerini ifade etti ve .u süreçte amaçlarının davanın hızlı ve verimli tamamlanması olduğunu vurguladı.

Mahkeme Başkanı ise yargılamanın başlangıçta nisan sonunda tamamlanmasının planlandığını, ancak takvimin yaklaşık 2,5 ay sarktığını söyledi.

Başkan, ilk celsenin üzerinden 9 Temmuz itibarıyla dört ay geçmiş olacağını belirterek, "Bir celse için dört aylık süre oldukça uzun" değerlendirmesinde bulundu.

KALAN SAVUNMALAR İÇİN TAKVİM AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, kalan savunmalar için de planlamayı açıkladı. Buna göre, bugün ve yarın Murat Ongun'un, perşembe günü ise Tuncay Yılmaz ve İnan Güney'in savunmaları alınacak.

Fatih Keleş'in savunmasına ise 6 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz Salı günlerinin, 8 Temmuz Çarşamba ve 9 Temmuz perşembe günlerinin ise Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına ayrılması planlandı.

Mahkeme Başkanı, savunmaların esas çerçevesinde tutulması halinde ilk celsenin bu takvim içinde tamamlanabileceğini söyledi.

MURAT ONGUN, SAVUNMA YAPIYOR

Duruşma, Murat Ongun'un savunmasıyla devam ediyor.