İmamoğlu'ndan Siyasi Yasak Davası Açıklaması - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Siyasi Yasak Davası Açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında istenen siyasi yasak ile ilgili CHP kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, söz konusu davanın bir sefillik olduğunu belirtti. İmamoğlu, siyasi yasak durumunun partiyi ilgilendiren bir konu olduğunu ve bunun hukukçularla tartışılacağını söyledi.

24.09.2024 15:19  Güncelleme: 15:23
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında siyasi yasak istenen "ahmak davası" ile ilgili İstanbul'da CHP kurmayların yaptığı toplantıya ilişkin "Ne yazık ki olmaması gereken bir dava, bir siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle bana göre tam bir sefillik. Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Partimizin ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri, ama Genel Başkanımız paylaşacaktır" dedi.

CHP kurmayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istinaf sürecindeki siyasi yasak talebiyle yargılandığı "ahmak davası"nı görüşmek üzere Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bugün toplandı. İmamoğlu'nun da bir süre katıldığı toplantıda Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

"Siyasi yasak çıkarsa cumhurbaşkanı adayı gösterileceğiniz konuşuluyor" sorusunu yanıtladı

Bir süre katıldığı toplantıdan erken ayrılan İmamoğlu, Sancaktepe'ye geçerek Kent Lokantası açılışına katıldı. Burada bir gazetecinin "Eğer hakkınızda siyasi yasak çıkarsa şöyle bir kulis yansıdı. Sizin cumhurbaşkanı adayı gösterileceğiniz konuşuluyor. Ne söyleyeceksiniz bununla ilgili" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Son günlerde gelişen ve tartışılan, ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle bana göre tam bir sefillik. Daha ileriye gidiyorum, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Elbette bu konu, siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü ve şu anda bu yönde arkadaşlarımız görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım. Teşekkür ettim, kolay gelsin dedim. Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra, bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri, ama Genel Başkanımız paylaşacaktır. Genel Başkanımız da bugün ABD'ye, Sosyalist Enternasyonal'in toplantısına katılmak için hareket etti. Bu konuda sizleri elbette bilgilendireceklerdir."

İmamoğlu\'ndan Siyasi Yasak Davası Açıklaması
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Siyasi Yasak Davası Açıklaması - Son Dakika

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