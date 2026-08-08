Ekrem İmamoğlu'ndan İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki: Hesabınız bizimle. Ailelerin peşini bırakın - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki: Hesabınız bizimle. Ailelerin peşini bırakın

Ekrem İmamoğlu\'ndan İlksen Özalper\'in tutuklanmasına tepki: Hesabınız bizimle. Ailelerin peşini bırakın
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, operasyonların siyasi olduğunu belirterek, 'Hesabınız bizimle, karşınızda biz varız. Ailelerin peşini bırakın' dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Milleti bu operasyonların siyasi olmadığına ikna etmeye çalışıyorsunuz ama aziz milletimiz gerçeği görüyor. Siyasi hesaplaşmayı ailelere kadar uzatmak acizliktir. Hesabınız bizimle, karşınızda biz varız. Ailelerin peşini bırakın" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin gündemine bakın; sarayın ve yargı kollarının yürüttüğü operasyonların zalimliğini, hukuksuzluğunu nasıl tarif edebilirsiniz? Bu günlerde kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kimse yargılanmasın demiyoruz ama yargılama tamamlanmadan tutuklamanın peşin bir cezaya dönüşmesi vicdansızlıktır. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklandığını üzülerek öğrendim. Bu kadar kolay gözaltı ve tutuklama kararı verirseniz orada haktan, hukuktan bahsedilemez. Bu insanların aileleri var, hayatları var; insan hayatıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı.

Milleti bu operasyonların siyasi olmadığına ikna etmeye çalışıyorsunuz ama aziz milletimiz gerçeği görüyor. Siyasi hesaplaşmayı ailelere kadar uzatmak acizliktir. İnsanların eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, arkadaşlarını hedef alarak adalet sağlanmaz. Aileler üzerinden baskı kurmak, gözdağı vermek, intikam almak adalet değildir. Siyasetin de mücadelenin de bir ahlakı, bir sınırı vardır. Hesabınız bizimle, karşınızda biz varız. Ailelerin peşini bırakın!"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Yeni Parti, Politika, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki: Hesabınız bizimle. Ailelerin peşini bırakın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan İlksen Özalper'in tutuklanmasına tepki: Hesabınız bizimle. Ailelerin peşini bırakın - Son Dakika
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