İmamoğlu'ndan Tutuklanan Belediye Başkanı'na Destek: 'Açık Siyasi Müdahale Var'

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi önündeydi. Tutuklama kararı öncesi açıklama yapan İmamoğlu: "Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden hileli yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor, millet de görüyor, millet de anlıyor. Hani önyargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz? Hani İmralı'dan Meclis'e bir yol yapıyordunuz? Ne oldu da bu yolu yaparken birden bire CHP'li bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Sizin Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir? İstanbullularla derdiniz nedir" diye konuştu.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek olmak için gece geç saatlerde ifade işleminin sürdüğü Çağlayan Adliyesi'ne giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, buradaki protesto gösterisine katıldı. Özer'in tutuklanması yönündeki kararın çıkmasına dakikalar kala adliye önünde açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır"

"Bugün ne yazık ki ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nın hemen bir sonraki gününde hukuka adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir. Bugün demiştim ki 'biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz.' Daha tutuklama olmadan tutuklama haberleriyle, kayyum atanmadan kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük. Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Yine bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Yine görüyoruz ki 'ne istediniz de vermedik' dediğiniz zamanlarda kalan yöntemlerle iş yapma gayreti içerisindesiniz. Yine kitaplardan alıntıları taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek, uydurulmuş belgelerle, içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz utanç vericidir. Yine seçmenin iradesini yok sayan iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici kendini ev sahibi, vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız.

"Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz"

Bu görünen yazılan, manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir? Her şeyin farkındayız. Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden hileli yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor, millet de görüyor, millet de anlıyor. Hani önyargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz? Hani İmralı'dan Meclis'e bir yol yapıyordunuz? Ne oldu da bu yolu yaparken birden bire CHP'li bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Sizin, Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir? İstanbullularla derdiniz nedir? Sizin Türkiye hayaliniz Türkiye yüzyılınız bu mudur? Kucaklaşma, barışma, huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Siz bu kafayla mı memleketimizin, ülkemizin itibarını yükselteceksiniz. Bu kararı aldıranların, aldırmaya çalışanların yüzlerindeki o çirkin sırıtmayı görüyorum. İyi bilin ki daha önce de öyle olmuştur, şimdi de öyle olacak. Son gülen milletimiz olacaktır. Ne yaparsanız yapın hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun bu siyasi kurum ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kişilere değil, kurallar ve kurumlara bağlı kılacağız. Herkes için eşit ve adil hizmet üreten bir yapıya ülkemizi çok hızlıca kavuşturacağız. Bizi ve bütün yol arkadaşlarımızı artık biz cesaret, sınama dönemlerini çoktan aştık, geçtik. Korkmayız, yılmayız, cesaretle, adalet mücadelesini vermeye kararlıyız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın adaletli bir memleket. Bunun için mücadelemize devam ediyoruz."