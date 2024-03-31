İmamoğlu, sandık görevlilerine ve vatandaşlara çağrıda bulundu

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HABER: HAKAN KAYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıkların saat 17.00 itibariyle kapanmasının ardından, sandık görevlileri ve vatandaşlara sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 seçimlerinde yerel yöneticileri belirlemek için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 16.00 itibarıyla, batıdaki 49 ilde ise saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

İMAMOĞLU: TÜM VATANDAŞLARIMIZI SÜRECİ DİKKATLE TAKİBE DAVET EDİYORUM

CHP'nin İBB Başkan adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri ve vatandaşlara sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız"