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İnci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor

VAN - Van'da, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin muhteşem yolculuğu devam ediyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürüyor. Van Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu devam ediyor. Van Gölü havzasında balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor.

"Bu sene çok güçlü bir şekilde balık göçü başladı"

Balıkların tersine göçünü fotoğraflamak için bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, uzun süredir Van Gölü havzasında fotoğraf çekiyorum. Bu sene çok güçlü bir şekilde balık göçü başladı. Şuanda balığın üreme dönemidir. Balık buraya gelip yumurtasını bıraktıktan sonra belli bir süre kaldıktan sonra tekrar geri dönüyor. Bu sene yağışların bol olması hasebiyle balıkların çok daha sağlıklı yumurtalama ve üreme dönemi geçeceğini tahmin ediyorum. Temenni ederiz ki yağışlar devam eder. Haliyle balık sağlıklı bir şekilde yumurtasını bırakır ve geri dönmeye başlar" dedi.