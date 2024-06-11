İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı

Geniş Video İzle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın en üst katının penceresinden düşen 2 yaşındaki Omar Abdulcelil ağır yaralandı. Olayın ardından Omar, hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

11.06.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katının penceresinden düşen 2 yaşındaki Omar Abdulcelil, ağır yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Evde oyun oynayan Suriye uyruklu Omar Abdulcelil, iddiaya göre pencereye tırmandı. Aralık olan pencereyi açan Omar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada evde uyuyan baba Yasir Abdulcelil, sesleri duyarak uyandı. Oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gören Yasir Abdulcelil, Omar'ı mahalledeki Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. İlk müdahale sonrası Omar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl\'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı
Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Çocuk, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement