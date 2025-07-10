İnegöl\'de Su İsteyen Genç Bahçivana Saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle 1'inci Ertuğrulgazi Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Site bahçesinde çiçek sulayan Mustafa A.'nın (61) alkollü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Hasan A. (15) geldi.

KENDİSİNİ HORTUMLA ISLATMAYAN BAHÇIVANI DÖVDÜ

15 yaşındaki çocuk, bahçıvan Mustafa A.'dan kendisini hortumla su sıkarak ıslatmasını istedi. Olumsuz yanıt alan Hasan A., Mustafa A.'yı tekme ve yumruklarla darbetti. Yaralanan bahçıvan, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.