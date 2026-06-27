İnegöl'de Traktör Kazası: Dede Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Traktör Kazası: Dede Ağır Yaralı

İnegöl\'de Traktör Kazası: Dede Ağır Yaralı
27.06.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de devrilen traktörün altında kalan 71 yaşındaki dede ağır yaralandı, torunları kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, torunları Hamza T. (6) ve Talha T. (10) ile birlikte devrilen traktörün altında kalan Kasım T. (71), ağır yaralandı. Çocuklar yakınları tarafından traktörün altından çıkarılırken, Kasım T. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Kasım T. yönetimindeki 43 ET 167 plakalı traktör, iddiaya göre gazının takılı kalması sonucu kontrolden çıkarak su kuyusu için açılan çukura düşüp, ters döndü. Kasım T. ile torunları Hamza T. ve ağabeyi Talha T. traktörün altında kaldı. Çocuklar, yakınları tarafından kurtarılırken, dedeyi traktörün altından çıkaramayan aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri traktörü kaldırarak ağır yaralanan Kasım T.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ağır yaralı Kasım T. ile iki torunu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kasım T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, İnegöl, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Traktör Kazası: Dede Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi’nden ayrılmıştır Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır
Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu
3 günde ikinci büyük acı: Kadir İnanır ablasının vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti 3 günde ikinci büyük acı: Kadir İnanır ablasının vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 18:43:13. #.0.4#
SON DAKİKA: İnegöl'de Traktör Kazası: Dede Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.