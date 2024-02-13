İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

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Türkiye'de gündem son dönemde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntü ve videolarla bir anda değişmeye devam ederken, infial yaratacak olaylara maalesef bir yenisi daha eklendi.

"AŞK ACISI DA NEYMİŞ..."

Sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri paylaşan genç bir kız, hesabından paylaştığı videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştü.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Genç kızın gözyaşları içinde yayınladığı videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, ortak yorum "Video çekmesini anlayabilirim ama paylaşmasındaki mantığı hiç bir zaman anlayamam" oldu.

İşte o tepkilerden bazıları;

- Ne döneme denk geldik yarabbi, Allah uzun ömür versin babam ölecek elimde telefon olacak.

- Günümüzde insanlar özel hayatlarını sınırsızca ve zorla, konu fark etmeksizin paylaşıyorlar, bu bir hastalık.

- Gerçeklik öldü beyler hanımlar, her şey ilgi çekmek, etkileşim almak için ve bunun bir sonu yok sonsuz kere devam eden bir döngü, yayına açık olmayan hiçbir his değerli değildir, dünya çok ilginç bir yere gidiyor.

- Aklım almıyor bir insanın o acı halindeyken eline telefonu alıp video, fotoğraf çekebilecek kafayı buluyor olmasına.