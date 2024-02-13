İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.

13.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:08
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Türkiye'de gündem son dönemde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntü ve videolarla bir anda değişmeye devam ederken, infial yaratacak olaylara maalesef bir yenisi daha eklendi.

"AŞK ACISI DA NEYMİŞ..."

Sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri paylaşan genç bir kız, hesabından paylaştığı videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştü.

İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

Genç kızın gözyaşları içinde yayınladığı videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterirken, ortak yorum "Video çekmesini anlayabilirim ama paylaşmasındaki mantığı hiç bir zaman anlayamam" oldu.

İşte o tepkilerden bazıları;

- Ne döneme denk geldik yarabbi, Allah uzun ömür versin babam ölecek elimde telefon olacak.

- Günümüzde insanlar özel hayatlarını sınırsızca ve zorla, konu fark etmeksizin paylaşıyorlar, bu bir hastalık.

- Gerçeklik öldü beyler hanımlar, her şey ilgi çekmek, etkileşim almak için ve bunun bir sonu yok sonsuz kere devam eden bir döngü, yayına açık olmayan hiçbir his değerli değildir, dünya çok ilginç bir yere gidiyor.

- Aklım almıyor bir insanın o acı halindeyken eline telefonu alıp video, fotoğraf çekebilecek kafayı buluyor olmasına.

İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oguz Kaplan: Adam bu kızla zaten ölmüş . Bir ruhu kalmış çıkmayan 66 1 Yanıtla
  • UğuR DURAN: İnsanın elinde keşke bir sihirli değnek olsa ve eskilere dönebilsek. :Tekonoloji insanları esir almış durumda. Allah sonumuzu hayretsin. 56 1 Yanıtla
  • İSMAİL SOLMAZ: millet iyice zıvanadan çıktı....allah uzun ömür versin babama anneme ben öyle durumda telefonumu düşünecem yazık ülkenin geldiği hal..sosyal platformda begeni almak için yapılan tavırlar sen böyle yaptınya cocugunda sana bunu yapar insallah insafsız.. bu dünyada her yaptıgın gün gelir sana döner 54 1 Yanıtla
  • Serkan ergezer : VAY GERİZEKALI VAY SENİN ELİNDE TELEFON YERİNE KURAN AGZİNDADA DUA OLMASI GEREKİRDİ ALLAH RAHMET EYLESİN 0 0 Yanıtla

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

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