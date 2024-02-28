İngiliz gemisi Yemen'in batı kıyısında batacak

Yemen'in Hudeyde Valisi Hasan Ali Tahir, İran destekli Husiler tarafından 10 gün önce vurulmasının ardından Yemen'in batı kıyısı yakınlarında karaya oturan İngiliz gemisi "Rubymar"ın batacağı uyarısında bulundu.
Hudeyde Valisi Tahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz gemisi Rubymar'ın, kuvvetli rüzgar ve dalgalar tarafından sürüklenerek Muha kentinin 16 mil açıklarında karaya oturduğunu belirtti.
Dün yetkililer ve çevre uzmanları eşliğinde geminin bulunduğu yeri ziyaret ettiğini ifade eden Tahir, geminin çok kötü durumda ve makine dairesine su sızması nedeniyle batmak üzere olduğunu söyledi.
Vali Tahir, "Eğer bu önlenmezse, gemi kaçınılmaz olarak batacak ve bu da deniz yaşamı ve genel olarak Hudeyde ili sakinleri için çevresel bir felakete yol açacak, çünkü nüfusun yüzde 90'ından fazlasının geçimi balıkçılığa bağlı." diye konuştu.
Tahir, hükümetin, geminin Yemen karasularından güvenli bir şekilde çekilmesi için ilgililerle birlikte önlemler almaya çalıştıklarını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu.
SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.
Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › İngiliz gemisi Yemen'in batı kıyısında batacak - Son Dakika
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