İngiliz Milletvekili İsrail'in Gazze'deki Savaş Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Şikayet Etti

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) resmi şikayette bulunan İngiliz milletvekili Claudia Webbe, Gazze'deki saldırılara müdahil olanların ve İsrail'in uluslararası suç ortaklarının ceza mahkemelerinde yargılanması gerektiğini söyledi.
İngiltere parlamentosunda bağımsız milletvekili olan Webbe, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yol açtığı yıkım, insani kriz ve İngiltere'nin siyasi ve askeri destek sağlaması nedeniyle İsrail'in suç ortağı olduğu iddialarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Webbe, Gazze'deki durumun kahredici olduğunu dile getirerek, İsrail'in Gazze halkına yönelik 160 günü aşkın süredir devam eden saldırılarının korkunç boyutta olduğuna işaret etti.
Uluslararası Adalet Divanının (UAD), bu saldırıların makul soykırım riski taşıdığı tespitinde bulunduğunu vurgulayan Webbe, "Ramazan ayındayız. Ne bir ara ne de bir ateşkes var. Bu kesinlikle yıkıcı." ifadesini kullandı.
Webbe, İsrail'in açlığı "savaş silahı" olarak kullandığını, Gazze'deki sivillere yönelik bombardıman ve hava saldırılarının devam ettiğini belirterek, her gün Gazze'de insanların hayatını kaybettiğini ve bu durumdan özellikle kadınlar ve çocukların etkilendiğini söyledi.
"Bu dehşet verici ve buna gerçek zamanlı olarak tanıklık etmemiz kesinlikle korkunç." diyen Webbe, açık şekilde ateşkes çağrısında bulunulması ve İsrail'e Gazze halkına yönelik bombardıman ve zulme son vermesi için ciddi çağrı yapılması gerektiğini bildirdi.
"Saldırı eylemlerine karışanlar ceza mahkemeleri önüne çıkarılmalı"
İngiliz milletvekili Webbe, İsrail hükümetinin soykırım ve insanlığa karşı suçlar dahil Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarının soruşturulması ve yargılanması çağrısıyla Aralık 2023'te UCM'ye yaptığı resmi şikayete ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gazze halkına, sivillere yönelik saldırı eylemlerine karışan kişilerin ceza mahkemeleri önüne çıkarılması, eylemleri ve kararları için hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle, İsrail hükümetini, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu dahil kilit rollerdekileri ve tüm kabinesini bu cinayetlerde suç ortağı oldukları, cinayetleri yönlendirerek Gazze halkına zarar verilmesine neden oldukları için sorumlu tutuyorum."
"İngiltere'nin suç ortağı olduğu açıktır"
Webbe, İngiltere'nin İsrail'e sağladığı siyasi ve askeri desteği gerekçe göstererek, İsrail'in suç ortağı olduğu iddialarıyla ilgili de "İngiltere'nin 7 Ekim'den bu yana sadece İsrail'i korumakla kalmadığı, aynı zamanda İsrail'e bir süredir devam etmekte olan silah tedarikiyle de suç ortağı olduğu açıktır." dedi.
İngiltere'nin İsrail'i silahlandırmaya son vermesi gerektiğinin altını çizen Webbe, buna karşın ülkesinin İsrail'e silah satışı lisansları verdiğini ve askeri yardım sağlamaya devam ettiğini bildirdi.
Webbe, İngiltere'nin bu eylemlerinin Gazze'de sivil halka yönelik işlenen soykırımda suç ortaklığı anlamına geldiğini, buna artık son verilmesi gerektiğini ifade etti.
İngiliz parlamenter, "Bu nedenle uluslararası aktörlerin İngiltere ve ABD gibi ülkelerden yaptıklarının hesabını sorması gerekmektedir. İngiltere, ABD'nin Gazze halkına yönelik eylemlerini takip ederek ABD ile suç ortaklığı yapmaktadır." diye konuştu.
Gazze'de akan kanın durması için İngiliz hükümetine de çağrıda bulunan Webbe, sözlerini şöyle tamamladı:
"İngiliz hükümeti İsrail'e silah yardımını derhal durdurmalı. Derhal yaptırım uygulamalı. Gazze halkına gerekli gıda ve kaynakları sağlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansmanını yeniden başlatmalıdır. Bunu derhal yapmalıdır."
İngiliz milletvekili Webbe, AA'nın "Kanıt" kitabını inceledi
Webbe, röportajın ardından Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi.
AA'nın bu kitapla Gazze'de yaşanan ihlalleri belgeleyerek uluslararası kamuoyunun dikkatine sunduğu bilgisini alan Webbe, daha sonra kitaptaki bazı fotoğraflara ilişkin yorum yaptı.
İsrail ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin, güneydeki bölgelere göç ettiğini ortaya koyan bir fotoğrafı inceleyen Webbe, "Bu kesinlikle korkunç. Yeni Nekbe gibi. Nekbe'nin devamı. Nekbe'nin üzerinden 75 yıl geçti." ifadesini kullandı.
Daha sonra Webbe, kitap ve kitabın hazırlanmasında yapılan tüm çalışmalar için teşekkür etti.
"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor
İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, bazı ülkeler ise katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.
Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.
Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap "Kanıt" ismiyle yayımlandı. Kanıt'ta İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.
BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.
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