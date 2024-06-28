İngiltere'de Çevreci Aktivistler Gözaltına Alındı

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İngiltere'de havalimanlarındaki işleyişi aksatacak eylemler planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan çevreci aktivistlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, 25 ve 27 Haziran'da gözaltına alınan 10 kişinin ardından 17 kişi daha yakalandı.

Londra dışında Gloucestershire, Oxfordshire, Devon, Essex, Manchester, Surrey, Sussex, Norfolk ve Batı Yorkshire'da Just Stop Oil grubuyla ilişkili 17 kişinin evlerine baskın yapıldı.

Bu kişilerin, Kamu Düzeni Yasası'nı ihlal etme planları yaptıkları ve ulusal altyapıya zarar verebilecek eylemler hazırladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklayan polis, bazılarının arasında Just Stop Oil'in üst düzey isimlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu şüphelilerin herhangi bir havalimanına bir kilometreden fazla yaklaşamayacakları ifade edildi.

Operasyonu yürüten Başkomiser Ian Howells, "Londra havalimanlarının güvenliği ve uçuş emniyetini hiçe sayan herkes, polis ve güvenlik görevlilerinin vereceği sert karşılığa hazır olmalı." uyarısında bulundu.

"Politikacılarımız, insanlık tarihinin en büyük suçuna ortak oldu"

Gözaltılara ilişkin Just Stop Oil'den yapılan açıklamada, "İngiliz Devleti, yasa dışı davranarak 27 sade vatandaşı kamuya açık bir etkinlikte yemeklerini paylaşırken ya da evlerinde otururken gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Just Stop Oil üyeliğinin suç sayılmasına tepki gösterilerek, "Ne politikacılarımız ne de şirketlerimiz, gençlerimizin ve ülkenin temel çıkarları doğrultusunda hareket etme niyetinde. Gazze'deki savaş suçlarını alkışlamakla yetinmeyen politikacılarımız, oturup son hükümetin daha fazla petrol ruhsatı vermesine izin tanıdılar. Bu, onları insanlık tarihinin en büyük suçuna ortak etti." değerlendirmesi yapıldı.

Fosil yakıt kullanımının "insanlığa karşı savaş suçu" olarak nitelendiği açıklamada, "Hükümetler, insanlığı korumak için doğru olanı yapmayı reddederse halk buna karşı çıkar ve gerekeni yapar. Fosil yakıtlar için ölmeyi reddediyoruz, milyonlarca insan öldürülürken sessiz kalmayı kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Stonehenge'i de boyamışlardı

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak gerçekleştirdikleri eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli çevreci grubun aktivistleri, 19 Haziran'da İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan Stonehenge'deki 4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyayarak yeni İngiliz hükümetini 2030'da fosil yakıt kullanımını durduracak adımlar atmaya çağırmıştı.

Bu eylemden bir gün sonra da Londra'daki Stansted Havalimanı'nın tellerini keserek alana giren Just Stop Oil aktivistleri, park halindeki iki özel jeti boyamıştı. Eylemciler, dünya nüfusunun yüzde 1'inin havacılık emisyonunun yüzde 50'sini ürettiğine dikkati çekmek için bu protestoyu yaptıklarını açıklamıştı.

Just Stop Oil'in çevreci eylemlerini tanıtmak ve tanışmak amacıyla 27 Haziran'da Londra'da düzenlediği kamuya açık "Çorba Akşamı" etkinliğine baskın yapan Londra Polisi, 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Polis, bu etkinlikte "havalimanlarındaki işleyişi aksatıcı eylem yapma"yla ilgili bilgi verildiğini öne sürmüştü.

Just Stop Oil eylemcileri, "Yavaş Yürüyüş" adını verdikleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yolları kapattıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları protestolarla tanınıyor.

Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserleri, spor müsabakaları ve toplu etkinliklere yönelik turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon Tenis Turnuvası ve İngiltere Birinci Futbol Ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına neden olan eylemlere de imza atmıştı.