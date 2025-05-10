İngiltere'de İsrail Açıklamasına Tepki - Son Dakika
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İngiltere'de İsrail Açıklamasına Tepki

UKLFI'nin Gazze'deki ölümleri obeziteyle ilişkilendirmesi tepki topladı, sosyal medya tartışmaları alevlendi.

10.05.2025 23:23
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İngiltere'de İsrail haklarını savunan avukatların yer aldığı sivil toplum örgütünün, Gazze'deki İsrail saldırılarının "obeziteyi düşürmüş olabileceği" yönündeki açıklaması tepki çekti.

İngiltere'de perakende satış işletmelerine sahip bir kooperatif olan Co-operative Group'tan (Co-op) yapılan açıklamada, marketlerinde İsrail mallarını boykot etme teklifinin yıllık toplantıda görüşüleceği ifade edildi.

Ülkede İsrail haklarını savunan avukatların oluşturduğu İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) adlı sivil toplum örgütü ise Co-op'un boykotu görüşecek olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Co-op'un akademik dergi The Lancet'te yer alan bir makaleye dayanarak, "Gazze'de 186 bin kişinin İsrail saldırılarına bağlı sebeplerle öldüğü" ifadelerine şu şekilde yanıt verildi:

"Teklif, The Lancet'e atıfta bulunarak Temmuz 2024 itibariyle çoğunluğu kadın ve çocuk 186 bin Gazzelinin bombardıman, sağlık tesislerinin yıkılması ve insani yardımların engellenmesi sonucu öldüğünü belirtiyor. The Lancet'teki makale ise 186 bin Gazzelinin öldüğünü söylemiyor. 186 bin Gazzelinin çatışmaların sonucunda dolaylı olarak ölebileceğini spekülatif olarak öne sürüyor. Bu tahmin, sağlam temellere dayanmıyor. Ayrıca, mevcut savaş şartlarından önce Gazze'deki en büyük sağlık sorunlarından birinin obezite olduğuna dikkat edecek olursak yaşam beklentisini artıracak faktörler göz ardı ediliyor."

Açıklamada, olası bir boykotun Co-op'un kurallarına uygun olmadığı öne sürülürken Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen 13-17 yaşlarındaki çocukların yüzde 65'inin "muhtemelen Hamas savaşçısı" olduğu iddia edildi.

UKLFI açıklamasında savaşçı - sivil ölüm oranlarının dünyanın başka yerlerindeki çatışmalardan daha düşük olduğu ve İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarını işgal etmediği de öne sürüldü.

"Değerlendirme mide bulandırıcı"

UKLFI'nın The Lancet'in İsrail saldırılarının başlamasının ardından Gazze'de obezitenin azalması dahil yaşam beklentisini artıracak faktörleri göz ardı ettiğini öne sürmesine İngiltere'deki Filistin destekçileri tepki gösterdi.

İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinin organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Gazze'deki çocuklar için artan açlık, hastalık ve ölüm riskinin UKLFI tarafından kilo vermelerine yarayacağı yönünde değerlendirilmesi mide bulandırıcı. Bu iğrenç yorumlar, 'İsrail için' olmanın ne anlama geldiğini ve İsrail savunucularının Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmak için ne kadar alçalacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Arap-İngiliz Anlayış Konseyi Başkanı Chris Doyle ise X'te yaptığı açıklamada, "İsrail'in obezite seviyesini düşürmek için 2,3 milyon Filistinliyi zorunlu diyete tabi tutması ne kadar nazikçe. Herhangi bir mantıksal temelden ve yasal dayanaktan yoksun bir şekilde bu iğrenç görüşü dile getirmek inanılmaz bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de İsrail Açıklamasına Tepki - Son Dakika

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