İngiltere'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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İngiltere'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Ray Collins, İsrail'in Gazze'ye yardımı engellemesini kabul edilemez buldu ve ateşkes çağrısı yaptı.

29.04.2025 19:51
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İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Ray Collins, Gazze'deki insani duruma işaret ederek, " İsrail'in yaklaşık iki aydır Gazze'ye insani yardım girişini engellemesi kabul edilemez." diye konuştu.

Collins, BM Güvenlik Konseyinde İsrail- Filistin meselesine ilişkin açık oturumda, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların insani boyutunun korkunç seviyede olduğunu ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın esirlerin salıverilmesi yönünde yaptığı açıklamaya destek verdiklerini söyleyen Collins, akan kanın durması için ateşkes şartlarına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki stoklarının tükenmesinin endişe verici olduğunu dile getiren Collins, "İsrail'in yaklaşık iki aydır Gazze'ye insani yardım girişini engellemesi, bir milyon çocuk da dahil Filistinli sivillerin açlık, hastalık ve ölümle karşı karşıya kalması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Collins, Gazze'deki BM ve insani yardım çalışanlarının korunması ve görevlerini güvenlik içinde yerine getirmesi gerektiğini dikkati çekti.

İsrail'in 19 Mart'ta BM tesislerine yaptığı saldırıyı hatırlatan Collins, "Filistin Kızılayı çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırı ve 19 Mart'ta BM tesisine yapılan saldırı karşısında dehşete düştük. İsrail, tesisin ordu tarafından BM'ye ait olduğu bilinmesine rağmen bir tank tarafından vurulduğunu kabul etti." dedi.

Collins, bu saldırının mazur görülemez olduğunu dile getirerek, İsrail'i bu tür saldırıları şeffaf şekilde incelemeye, sorumluları cezalandırmaya ve tekrar yaşanmaması için önlem almaya çağırdı.

İngiltere'nin bölgede iki devletli çözüme inandığına dikkati çeken Collins, Gazze'nin ayağa kaldırılması için Arap ülkeleri öncülüğünde yapılan plana da destek verdiklerini ifade etti.

Collins, Filistin yönetiminin Gazze'de de söz sahibi olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgede kalıcı barışı tesis etme fırsatlarını değerlendirmeliyiz. Lübnan'da hükümetin reformlar yaptığı önemli bir süreç işliyor, Suriye ise katılımcı bir siyasi geçiş süreci içinde. İngiltere, bu ivmeyi sürdürmek için Suriye ve Lübnan halkına destek vermeye devam edecek. Tüm tarafları istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz."

Collins, Orta Doğu'da daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu belirterek, bunun için ilk adımda ateşkes şartlarına dönmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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