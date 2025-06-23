İngiltere'den İran'a Uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran'a Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almanın hata olacağını söylediğini belirterek, İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Bakan Lammy, BBC Radio 4's Today programında ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

Lammy, söz konusu saldırıların ardından İran'a "ABD üslerine ateş açarak ya da Hürmüz Boğazı'ndaki kilit nakliye hattını bloke ederek misilleme yapmalarının feci hata" olacağını söylediğini aktardı.

Bakan Lammy, "Şu anda bölgedeki ABD üslerine ateş açmak çok büyük ve feci hata olacağı çok net. Şu anda bölgede kuvvetlerimiz var. Bu feci hata olur. Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almak hata olur." dedi.

İngiliz Bakan, ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, "İran yönetimine nükleer programlarını ciddiye almaları yönünde mesaj iletmesini" söylediğini kaydetti.

Lammy ayrıca, "Kendilerine sunulan çıkış yolu konusunda ciddileşmeleri gerekiyor." ifadesine yer verdi.

"ABD'nin saldırıları İran'ın nükleer programını birkaç yıl geriye götürmüş olabilir"

Lammy, Batılı müttefiklerin saldırıların etkisine ilişkin savaş alanı değerlendirmelerini beklediklerini ancak İran'ın hala yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Bakan Lammy, buna karşın ABD'nin saldırılarının "İran'ın nükleer programını birkaç yıl geriye götürmüş olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin hava saldırılarının yasal olup olmadığı" sorusuna yanıt vermekten kaçınan Lammy, bu yanıtın Washington'a ait olduğunu söyledi.

"İranlılar için hala bir çıkış yolu var." diyen Lammy, geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde Fransa, Almanya ve İngiltere'nin katılımıyla İran'la yapılan görüşmelerin "çok zorlu" geçtiğini bildirdi. Bakan Lammy, "Herkes İranlıları E3 ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere) ve ABD ile müzakereleri ciddiye almaya çağırıyor." diye konuştu

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.