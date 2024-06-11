İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de ateşkes öngören teklife destek talep edilen karar tasarısının kabul edilmesiyle ilgili, 'Hamas bu teklifi kabul etmeli. Bu, çatışmaları ve çekilen acıları durduracak.' ifadelerini kullandı. Cameron, bu adımın, çatışmalara son verme yolunda önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

11.06.2024 01:09
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de ateşkes öngören teklife destek talep edilen karar tasarısının kabul edilmesiyle ilgili, "Hamas bu teklifi kabul etmeli. Bu, çatışmaları ve çekilen acıları durduracak." ifadelerini kullandı.

Cameron X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören teklife destek talep edilen karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Cameron, bu adımın, çatışmalara son verme yolunda önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Bu noktadan sonra hiçbir mazeret bulunmadığını kaydeden Cameron, "Hamas bu teklifi kabul etmeli. Bu, çatışmaları ve çekilen acıları durduracak. İsrail'in yaptığı bu öneri ABD tarafından desteklendi. Birleşmiş Milletlerde de Cezayir gibi Müslüman ülkeler tarafından desteklendi." değerlendirmesini yaptı.

"Hamas, bu duruma son verme yolundaki tek engeldir." diyen Cameron, Gazze'deki durumun da felaket boyutunda olduğuna dikkati çekti.

Düşüncelerinin esir aileleri ile hayatını kaybeden Filistinli ve İsrailli masum sivillerle olduğunu kaydeden Cameron, "İngiltere'nin uzun süredir çağrısını yaptığı esir anlaşması da masada. Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz. Şimdi her zamandan daha fazla diplomasi zamanı, her zamandan daha fazla kalıcı barış zamanı." ifadelerini kullandı.

BMGK'de yapılan oylamada konsey üyesi 15 ülkeden 14'ü "evet" oyu verirken Rusya "çekimser" oy kullanmıştı.

Biden'ın ateşkes önerisi

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti.

Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı: Hamas ateşkes teklifini kabul etmeli - Son Dakika

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