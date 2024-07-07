İngiltere Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya Yardımları Görüşmek İçin Polonya'da

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Polonyalı mevkidaşı Radek Sikorski ile Ukrayna'ya yapılan yardımlar başta olmak üzere ikili işbirliğini artırma ve güvenlik konularını ele aldı.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Lammy, Almanya, İsveç ve Polonya'ya ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Sikorski ile bir araya gelen Lammy, Ukrayna'ya yardım ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler başta olmak üzere işbirliğini artırma ve güvenlik konularını görüştü.

Ukrayna'ya askeri, ekonomik, siyasi ve diplomatik desteğin devam edeceğini aktaran Lammy, Avrupa'da iklim değişikliği, enerji ve göç konularında yeni adımlar atmak istediklerini vurguladı.