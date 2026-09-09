İngiltere, Fransa ve Kanada: Filistin için iki devletli çözüme bağlılığımız sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Fransa ve Kanada: Filistin için iki devletli çözüme bağlılığımız sürüyor

İngiltere, Fransa ve Kanada: Filistin için iki devletli çözüme bağlılığımız sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARİS, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere, Fransa ve Kanada, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin "sistematik biçimde genişlediğine" dikkat çekerek "iki devletli çözümü korumaya olan bağlılıklarını" yineledi.

PARİS, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere, Fransa ve Kanada, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin "sistematik biçimde genişlediğine" dikkat çekerek "iki devletli çözümü korumaya olan bağlılıklarını" yineledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney salı günü yayımladıkları ortak açıklamada, "İsrail- Filistin çatışmasında iki devletli çözüm, Ortadoğu ve ötesinde barış, istikrar ve güvenlik açısından kritik önemdedir. Yerleşimler, bu barış vizyonuna doğrudan ve kaçınılmaz bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yerleşimlerin uluslararası hukuk uyarınca yasadışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin E1 yerleşimini ilerletmeye yönelik son kararı ve "yerleşimci şiddetindeki büyük artış" kınandı.

Üç ülkenin bundan böyle yerleşimlerden mal ithalatını yasaklayacağı ve yerleşimleri, yerleşimleri kolaylaştıranları ve yerleşimlerden çıkar sağlayanları hedef alan önlemler uygulayacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, İngiltere, Filistin, Politika, 9 Eylül, İsrail, Kanada, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Fransa ve Kanada: Filistin için iki devletli çözüme bağlılığımız sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böcek davasında bavul dolusu para detayı Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Sancaktepe’de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu
Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti
Cami önünde esrarengiz ölüm Cami önünde esrarengiz ölüm
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor

11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:57
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yangın Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10:44
Bu ne hal ilkay Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
10:36
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü değişti İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 12:08:53. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere, Fransa ve Kanada: Filistin için iki devletli çözüme bağlılığımız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement