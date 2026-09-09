İngiltere, Fransa ve Kanada: Filistin için iki devletli çözüme bağlılığımız sürüyor

PARİS, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere, Fransa ve Kanada, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin "sistematik biçimde genişlediğine" dikkat çekerek "iki devletli çözümü korumaya olan bağlılıklarını" yineledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney salı günü yayımladıkları ortak açıklamada, "İsrail- Filistin çatışmasında iki devletli çözüm, Ortadoğu ve ötesinde barış, istikrar ve güvenlik açısından kritik önemdedir. Yerleşimler, bu barış vizyonuna doğrudan ve kaçınılmaz bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yerleşimlerin uluslararası hukuk uyarınca yasadışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin E1 yerleşimini ilerletmeye yönelik son kararı ve "yerleşimci şiddetindeki büyük artış" kınandı.

Üç ülkenin bundan böyle yerleşimlerden mal ithalatını yasaklayacağı ve yerleşimleri, yerleşimleri kolaylaştıranları ve yerleşimlerden çıkar sağlayanları hedef alan önlemler uygulayacağı belirtildi.