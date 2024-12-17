İngiliz siplomatlar Şam\'da HTŞ lideri Colani ile görüştü

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İngiliz diplomatlar, Suriye'nin başkenti Şam'da Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani ile görüştü. HTŞ'nin askeri operasyonlar departmanı, Colani'nin Suriye'nin başkenti Şam'da üst düzey İngiliz yetkililerle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı. Görüşmede İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow da yer aldı. HTŞ, heyetin ülkedeki "son gelişmeleri" ele aldığını bildirdi.

"ZALİM ARTIK YOK"

Colani, ayrıca İngiltere merkezli Times gazetesine verdiği bir röportajda, Batı'yı Esad yönetimi döneminde Suriye'ye uygulanan HTŞ'nin terör örgütü olarak tanımlanması da dahil olmak üzere tüm yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Colani, "Zalim artık yok. Zalime ve kurbana uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmalılar. Bu konu pazarlığa açık değildir" dedi.

"KAPSAYICI BİR HÜKÜMET GÖRMEK İSTİYORUZ"

İngiliz diplomatlarla dün yapılan görüşmeler, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ ile "diplomatik temas" kurduğunu açıklamasının ardından geldi. Suriye'nin yeni liderlerine ilişkin umutlarını dile getiren Lammy, şunları söyledi; "Temsili bir hükümet, kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Kimyasal silah stoklarının güvence altına alındığını ve kullanılmadığını görmek ve şiddetin devam etmemesini sağlamak istiyoruz. Tüm bu nedenlerle, elimizdeki tüm kanalları kullanarak, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarata dayalı kanallardır, HTŞ ile gerektiği yerde başa çıkmaya çalışıyoruz."

50 MİLYON STERLİNLİK İNSANİ YARDIM PAKETİ HAZIRLANDI

İngiliz hükümeti, bölgedeki mülteciler de dahil olmak üzere Suriyeliler için 50 milyon sterlinlik bir insani yardım paketi açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM), Esad'ın devrilmesine yol açan çatışmalar nedeniyle en az 374 bin Suriyelinin yerinden edildiğini ve ülkedeki iç savaşın halihazırda evsiz bıraktığı milyonlarca kişiye ek olarak bu sayının arttığını tahmin ediyor.