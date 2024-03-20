İngiltere Parlamentosu Üyesi İsrail'e Silah Satışını Savunulamaz Buluyor

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İngiltere Parlamentosunun Lordlar Kamarası üyesi ve eski İngiltere- Galler Yeşiller Partisi lideri Barones Natalie Bennett, İsrail'e silah satışının savunulamaz bir durum olduğunu söyledi.

Bennett, ülkede toplumsal haklar konusunda atılan adımlar, Gazze'de yaşanan insani kriz, İngiltere'den İsrail'e silah satışları ile iklim ve çevre aktivistlerinin sanat eserlerini hedef alan eylemleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki toplumsal hakların saldırı altında olduğunu vurgulayan Bennett, polise yetki verecek ilgili düzenlemelerin ülkede protestoları bastırmak için hazırlandığını savundu.

Bennett, "Bu düzenlemeyle polis, eylemlerde çok fazla ses çıkarıldığına yönelik rastgele bir değerlendirme yapabilecek. Eylemlerin amacı da sesini duyurmaktır. Altında yatan temel prensip budur." diye konuştu.

Düzenlemenin Romanları ve göçebeleri hedef aldığının altını çizen Bennett, " Hükümet, insanların karşıt görüşlerini ifade edebileceğini kabul etmiyor. Bu çok tehlikeli ve endişe verici bir durum." ifadelerini kullandı.

"Sahip olduğumuz sınırlı demokrasi çok ciddi bir saldırı altında"

Bennett, İngiltere'nin dünyada insan hakları ve hukukun üstünlüğünün savunucusu olduğu iddiasında bulunduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Normatif güç, tüm dünyaya yapılması gerektiğini söylediğiniz şeyleri kendi ülkenizde de yapmak anlamına gelir. İngiltere'nin normatif gücü, uluslararası arenada hızla zayıflıyor çünkü insanlar burada neler olduğunu görüyor ve protesto hakkına, kendi görüşünü ifade etme hakkına neler olduğunu görebiliyor. Sahip olduğumuz sınırlı demokrasi çok ciddi bir saldırı altında."

Bennett, siyasi partilere yapılan bağış limitinin iki katına çıkarıldığının ve iktidardaki Muhafazakar Partinin milyonlarca sterlin destek aldığının altını çizerek, "Bağışlarda Amerika'yla boy ölçüşemeyiz ama oraya doğru gidiyoruz. Bu demokrasi değil. Avrupa'da birçok ülkede insanların partilere yapabileceği bağış ve seçimlerde harcanacak para için keskin bir sınır var. Bizde bu yok ve bu durum çok tehlikeli." dedi.

"İsrail'e silah satmak hiçbir zaman savunulabilir olmadı"

Bennett, partisinin Gazze'de 7 Ekim'den bu yana acil ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatarak Gazze'de yaklaşık 2 milyon insanın çok zor şartlarda yaşadığını söyledi.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük oranda kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Bennett, "İngiltere hükümetinin konumu kesinlikle bizim durduğumuz yöne kaymış durumda ancak halen ateşkes çağrısı yapmış değiller." dedi.

Gazze'ye destek için attıkları adımlardan söz eden Bennett, 36 milletvekili ve Lordlar Kamarası üyesiyle İçişleri Bakanı'na bir mektup yazarak İngiltere'de yakınları bulunan Gazzelilere yönelik özel bir vize türünün verilmesi talebinde bulunduklarını bildirdi.

Bennett, bu vizenin Ukrayna, Hong Kong ve Afganistan için uygulandığını da hatırlattı.

İngiliz firmalarının İsrail'e silah satışına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bennett, Yeşiller Partisinin uzun süredir İsrail'e silah satışının durdurulmasını savunduğunu söyledi.

Başka ülkelere de silah satışıyla ilgili eleştirileri olduğunu belirten Bennett, "İsrail'e silah göndermememiz gerektiği inkar edilemez. İsrail hükümeti bunları Gazze'deki masum sivilleri öldürmek için kullanabilir." ifadelerini kullandı.

Bennett, şöyle devam etti:

"Büyük sayıda ölümlere sebep olacak yerlere silah göndermeye devam etmemeliyiz. Ancak Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için silah üretmeye devam etmeliyiz. Burada bir denge olmalı. Asıl soru, bu silahlar nereye gidiyor? Bu gerçekten çok önemli. İsrail'e silah satmak hiçbir zaman savunulabilir olmadı, şu anda tamamen savunulamaz durumda."

Sanat eserlerini hedef alan eylemlerin amacı

Bennett, iklim ve çevre aktivistlerinin sanat eserlerini hedef alması ve yol kapatma eylemlerine de değinerek, "İnsanlar, eylemcilerin sanat eserlerine saldırdığını konuşuyor. Evet, bir resme çorba atılıyor ama onun üzerinde bir cam var. Bu bir işaret." değerlendirmesini yaptı.

"Bu eylemler, sesinize kulak verilmiyorsa demokratik sistemlerde başvurulabilecek son çaredir." diyen Bennett, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi mücadelesi yürütenleri örnek gösterdi.

Bu eylemlerin başka ülkelere de ilham verdiğini anlatan Bennett, "İnsanlar bu eylemleri yaparak seslerini duyuruyor ve değişime yol açıyorlar. Her zaman böyleydi ve hep böyle olacak." dedi.

Bennett, "Bu eylemlerin amaca hizmet ettiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evet, kesinlikle." sözleriyle yanıt verdi.