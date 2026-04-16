Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
Interpol tarafından 'Kırmızı Bültenle' aranan altın kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

16.04.2026 12:38  Güncelleme: 12:39
Interpol tarafından aranan Ingılab Babayev, altın kaçakçılığı suçlamasıyla Eyüpsultan'da yakalandı. 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlendi.

Altın kaçakçılığı suçundan İnterpol tarafından da Kırmızı Bültenle aranan Ingılab Babayev (38), polis ekiplerinin uzun süren takibi sonucu Eyüpsultan'da yakalandı. Şüphelinin, 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan uluslararası düzeyde İnterpol Kırmızı Bülten ile aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev (38), uzun süredir firari durumdaydı.

2024 YILINDA ELE GEÇİRİLEN 16 KİLOGRAM ALTIN KAÇAKCILIĞININ ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Havalimanı'nda 2024 yılında gerçekleşen olayda, polis ekipleri, şüphelendikleri iki güvenlik görevlisinin üzerini aradı. Yapılan aramada, şüphelilerin beline gizlenmiş halde 16 kilogram ağırlığında 32 adet külçe altın ele geçirildi. Dubai'den geldiği tespit edilen altınların izini süren polis ekiplerinin, düzenlediği operasyonda 7 kişi yakalanmıştı. Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri İngılab Babayev ise kaçmayı başarmıştı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık olayının organizatörü olduğu belirlenmişti.

AİLESİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI, YAKALANDI

Babayev, bir süre önce ailesini İstanbul'a çağırdı. Ailenin İstanbul'a dönmesi üzerine polis ekiplerinin takibi başladı. Eyüpsultan'da bulunan bir rezidansta saklandığı tespit edilen Babayev, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz
Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:42:23.
