Kütahya'da kırmızı bültenle aranan Afgan uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da kırmızı bültenle aranan Afgan uyruklu şahıs yakalandı

21.06.2026 20:49  Güncelleme: 20:50
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Kütahya'da polis denetiminde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Mohammad Nazari, sahte kimlikle yakalandı.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı denetim, uluslararası düzeyde aranan bir uyuşturucu baronunu adalete teslim etti. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Mohammad Nazari (29), yunus timlerinin dikkati sayesinde sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.

YUNUS TİMLERİNİN DİKKATİ SAHTE KİMLİĞİ DEŞİFRE ETTİ

Olay, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerinin Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde gerçekleştirdiği rutin denetimler sırasında meydana geldi. Devriye görevi yürüten ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Şahsın ibraz ettiği kimliğin sahte olduğunu belirleyen yunus timleri, şüpheliyi hemen gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek yapılan derinlemesine parmak izi ve arşiv incelemesinde, şüphelinin gerçek kimliğinin Nazar Mohammad Nazari olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Nazari'nin İnterpol Europol Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2023 tarihinden bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR 

Uluslararası firarinin dosyası incelendiğinde, Türkiye'de de pek çok suçtan arandığı saptandı. Nazari hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan verilmiş 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

5 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI 

Polis sorgusunda azılı firarinin kabarık suç dosyası da gözler önüne serildi. Afgan uyruklu Nazari'nin geçmişine yönelik yapılan sorgulamada; "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 3, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan ise 2 olmak üzere toplam 5 ayrı suç kaydının bulunduğu saptandı.

Dünya genelinde aranırken Kütahya sokaklarında yakayı ele veren kırmızı bültenli şüpheli, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Uluslararası, Afganistan, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da kırmızı bültenle aranan Afgan uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

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