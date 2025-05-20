İntihar Mektubunda Aile Komplosu İddiası - Son Dakika
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İntihar Mektubunda Aile Komplosu İddiası

İntihar Mektubunda Aile Komplosu İddiası

Adana'da bıçakla birini öldüren Engin Yüce, mektubunda dolandırıcılıkla suçladı ve ailevi baskıdan bahsetti.

20.05.2025 20:39
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MEKTUBUNDA; DOLANDIRILAN PARANIN, HESABINA AKTARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Adana'nın Çukurova ilçesinde dün evine çağırdığı Şevval Çiftçi'yi bıçakla öldürüp, 12'nci kattan atlayarak yaşamına son veren, mutfak tezgahına bıraktığı 6 sayfalık intihar mektubunda; annesi F.Y.'nin dolandırıcılarla iş birliği yaptığını, kendi banka hesabına aktarılan 2 milyon lirayı da birlikte gidip çektiğini anlatan Engin Yüce, konuşmaması için baskı gördüğünü öne sürdü. Yüce mektubun devamında, "Ben ortalama 7- 8 aydır bu komplonun içindeyim. İspat edemedim, çünkü ailem de dahil olmak üzere işin içinde 10 kişi var. Ailem, kız kardeşim, annem, babam benim hakkımda bir hüküm vererek bu işe girmişlerdir. Ölmemi ya da hapse girmemi istediler" ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ŞEVVAL'İN KENDİSİNE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİASI

Yüce mektubunda, bıçaklayarak öldürdüğü Şevval Çiftçi'nin, daha önce evine gittiğinde içeceğine uyku ilacı attığını, uyuduğu sırada da cinsel içerikli görüntülerini çekip, D.M.Ü. isimli kişiden aldığı para karşılığında da kendisine şantaj yaptığını yazdı. Artık yaşayamaz hale geldiğini kaydeden Yüce, kendisine komplo kuran kişilerin isimlerini de mektubuna ekledi.

'KARINCAYI İNCİTMEMİŞ BİR İNSANIM'

Yüce, ailesinin iyi araştırılması gerektiğini yazdığı mektupta, şunları kaydetti:

"2025 yılı hayatımın en büyük felaketi oldu. Daha önce de çok zor günler geçirdim. Düştüm, kalktım. Yeri geldi annesiz, babasız büyüdüm. Hayatımda ne olursa olsun, her şeye rağmen üstesinden geldim. Ben katil değilim, adli sicil kaydım bile yoktur. Unutmaya çalıştım, olmadı. Namusumla bile oynadılar. Ben hayatında karıncayı incitmemiş bir insanım. Çöpünü yere atmayan, ne insanlara ne çevreye ne de hayvanlara zarar vermemiş biriyim. Beni tanıyan herkes bilir ne kadar iyi bir insan olduğumu. Zaten bunun kurbanı oldum. Elbette günahsız değilim ancak bu kadarını hak etmedim. Lütfen polis ağabeylerim, tüm emniyet birimlerinden Allah rızası için tek isteğim, bu olayların araştırılması, ismini vereceğim tüm şahısların yakalanmasıdır."

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Politika, Çukurova, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

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