İpek Yeşilçam Avcı Oğlunun Mezarı Başında Gözyaşı Döktü

Güncel

'GELDİM OĞLUM, İLK GECEN NASIL GEÇTİ?'

İpek Yeşilçam Avcı, annesi Fatma Yeşilçam ile oğlu Ege Avcı'nın Torbalı ilçesi Ayrancılar Türkmenköy Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Ege Avcı'nın dedesi Muammer Yeşilçam'ın mezarına defnedildiğini söyleyen Avcı, "Geldim oğlum, ilk gecen nasıl geçti?" diyerek oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. DHA'ya konuşan İpek Yeşilçam Avcı, "Ege oksijen yerine azot aldığı için yanlış tedavi uygulanması sonucu 2018 Aralık'tan beri yüzde 100 engelli kaldı. Altı senelik bir mücadelemiz vardı. Altı senenin sonunda dün Ege'mizi ebediyete uğurladık" dedi.

Dava sürecinin devam ettiğini belirten Avcı, "Dava sürecini altı sene uzattılar. Altı senenin sonucunda netice bu. Yani bekledikleri bu muydu? Onu bilmiyorum. Bundan sonra hızlanırlar diye düşünüyorum. Biz bebeğimizi kaybettik. Bu konudan dolayı kalbimiz kırık" diye konuştu.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,