Irak'ın Kerkük kentinde hayvan barınağı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde hayvan barınağı açıldı

Irak\'ın Kerkük kentinde hayvan barınağı açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik geniş bir alana kurulan ülkenin ilk ve tek hayvan barınağı, yüzlerce sokak hayvanına yuva oldu. Barınakta hayvan kliniği de bulunuyor. Barınak, Kerkük Kaymakamlığının girişimiyle yapıldı ve birçok kurumun desteğiyle hayata geçirildi. Barınak, halihazırda 5 bin hayvana ev sahipliği yapacak kapasitede bulunuyor. Kerkük Kaymakamı, vatandaşlara sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakmamaları çağrısında bulundu.

31.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik geniş bir alana kurulan ülkenin ilk ve tek hayvan barınağı yüzlerce sokak hayvanına yuva oldu.

Kerkük kent merkezi ve kente bağlı ilçe, kasaba ve köylerden toplatılan başıboş hayvanlar için tahsis edilen barınakta bir de hayvan kliniği bulunuyor.

Kaymakamlığın girişimiyle kurulan ve kentin 25 kilometre güneyinde yer alan barınakta halihazırda en çok köpekler yer alıyor.

Irak'ın ilk ve tek hayvan barınağı Kerkük'te

Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın ilk ve tek hayvan barınağının Kerkük'te olduğunu ve burada yüzlerce sokak hayvanının tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Barınağın kentin güneyindeki Leylan nahiyesi yakınlarında 12 bin 500 metrekarelik geniş bir alana kurulduğunu kaydeden Yayçılı, barınağın Kerkük Kaymakamlığının girişimiyle yapıldığını belirtti.

Yayçılı, barınağın yapımında Kerkük yerel idaresi, Sağlık Müdürlüğü, Veterinerlik Müdürlüğü, Kerkük Belediyesi, Kent Düzenleme Müdürlüğü ve Kerkük Emlak Dairesinin de büyük emeklerinin bulunduğunu ifade etti.

Barınağa ilk olarak başıboş ve insanlara zarar veren hayvanları aldıklarını söyleyen Yayçılı, bir sonraki aşamada ise kimsesiz ve desteğe ihtiyacı olan hayvanlara sahip çıktıklarını dile getirdi.

Barınak 5 bin hayvana ev sahipliği yapacak kapasitede

Barınağın geniş bir arazi üzerine kurulduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda daha da genişletilebileceğini belirten Yayçılı, barınağın halihazırda 5 bin hayvana ev sahipliği yapacak kapasitede olduğu bilgisini verdi.

Kerkük kent merkezinde sayıları oldukça fazla olmasından dolayı önceliği başıboş köpeklere verdiklerini söyleyen Yayçılı, burada hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Barınakta klinik ve rehabilitasyon merkezi de var

Burada amaçlarının sadece sokak hayvanlarını toplamak ve onlara ev sahipliği yapmak olmadığını belirten Yayçılı, onlar için modern ve günün koşullarına uygun klinik ve rehabilitasyon merkezleri de inşa ettiklerini söyledi.

Yayçılı, hayvanlara böyle bir hizmeti sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç var

Halihazırda barınakta 200'ün üzerinde köpek bulunduğunu kaydeden Yayçılı, kedi ve diğer sokak hayvanlarını da barındırmaya başladıklarını aktardı.

Barınaktaki hayvanlara daha iyi hizmet verebilmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yayçılı, hayvanları korumak için çalışan kuruluş ve derneklerden destek beklediklerini ifade etti.

Yayçılı, Kaymakamlık olarak "tüm canlılara sahip çıkma" felsefesiyle hareket ettiklerini ve son bir yılda yüzlerce köpek ve kedinin aşılama, kısırlaştırma mikroçip takma gibi işlemlerini yaptıklarını kaydetti.

Halka "sahiplendiğiniz hayvanları sokağa bırakmayın" çağrısı

Sokak hayvanlarına sahip çıkmanın yanında sahiplendirme çalışması da yürüttüklerini aktaran ???????Yayçılı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlar sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakmasınlar. Bu hayvanlara bakamayacak durumda olanlar bize ulaşsınlar, biz bu hayvanlara sahip çıkarız. Sokak hayvanlarına eziyet etmesinler, bizi arasınlar, biz onları barınağa alırız."

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentinde hayvan barınağı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ın Kerkük kentinde hayvan barınağı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement