Irak\'ın Kerkük kentinde hayvan barınağı açıldı

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Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik geniş bir alana kurulan ülkenin ilk ve tek hayvan barınağı yüzlerce sokak hayvanına yuva oldu.

Kerkük kent merkezi ve kente bağlı ilçe, kasaba ve köylerden toplatılan başıboş hayvanlar için tahsis edilen barınakta bir de hayvan kliniği bulunuyor.

Kaymakamlığın girişimiyle kurulan ve kentin 25 kilometre güneyinde yer alan barınakta halihazırda en çok köpekler yer alıyor.

Irak'ın ilk ve tek hayvan barınağı Kerkük'te

Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın ilk ve tek hayvan barınağının Kerkük'te olduğunu ve burada yüzlerce sokak hayvanının tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Barınağın kentin güneyindeki Leylan nahiyesi yakınlarında 12 bin 500 metrekarelik geniş bir alana kurulduğunu kaydeden Yayçılı, barınağın Kerkük Kaymakamlığının girişimiyle yapıldığını belirtti.

Yayçılı, barınağın yapımında Kerkük yerel idaresi, Sağlık Müdürlüğü, Veterinerlik Müdürlüğü, Kerkük Belediyesi, Kent Düzenleme Müdürlüğü ve Kerkük Emlak Dairesinin de büyük emeklerinin bulunduğunu ifade etti.

Barınağa ilk olarak başıboş ve insanlara zarar veren hayvanları aldıklarını söyleyen Yayçılı, bir sonraki aşamada ise kimsesiz ve desteğe ihtiyacı olan hayvanlara sahip çıktıklarını dile getirdi.

Barınak 5 bin hayvana ev sahipliği yapacak kapasitede

Barınağın geniş bir arazi üzerine kurulduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda daha da genişletilebileceğini belirten Yayçılı, barınağın halihazırda 5 bin hayvana ev sahipliği yapacak kapasitede olduğu bilgisini verdi.

Kerkük kent merkezinde sayıları oldukça fazla olmasından dolayı önceliği başıboş köpeklere verdiklerini söyleyen Yayçılı, burada hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Barınakta klinik ve rehabilitasyon merkezi de var

Burada amaçlarının sadece sokak hayvanlarını toplamak ve onlara ev sahipliği yapmak olmadığını belirten Yayçılı, onlar için modern ve günün koşullarına uygun klinik ve rehabilitasyon merkezleri de inşa ettiklerini söyledi.

Yayçılı, hayvanlara böyle bir hizmeti sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç var

Halihazırda barınakta 200'ün üzerinde köpek bulunduğunu kaydeden Yayçılı, kedi ve diğer sokak hayvanlarını da barındırmaya başladıklarını aktardı.

Barınaktaki hayvanlara daha iyi hizmet verebilmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Yayçılı, hayvanları korumak için çalışan kuruluş ve derneklerden destek beklediklerini ifade etti.

Yayçılı, Kaymakamlık olarak "tüm canlılara sahip çıkma" felsefesiyle hareket ettiklerini ve son bir yılda yüzlerce köpek ve kedinin aşılama, kısırlaştırma mikroçip takma gibi işlemlerini yaptıklarını kaydetti.

Halka "sahiplendiğiniz hayvanları sokağa bırakmayın" çağrısı

Sokak hayvanlarına sahip çıkmanın yanında sahiplendirme çalışması da yürüttüklerini aktaran ???????Yayçılı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlar sahiplendikleri hayvanları sokağa bırakmasınlar. Bu hayvanlara bakamayacak durumda olanlar bize ulaşsınlar, biz bu hayvanlara sahip çıkarız. Sokak hayvanlarına eziyet etmesinler, bizi arasınlar, biz onları barınağa alırız."