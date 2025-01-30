Irak'tan Filistin Desteği- Açıklama

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BAĞDAT, 30 Ocak (Xinhua) -- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Filistin halkını yerinden etmeyi amaçlayan her türlü girişime karşı olduklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada Hüseyin'in, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes sonrasında Filistin'de yaşanan gelişmeleri ve Filistin halkını desteklemek üzere ortak koordinasyonu artırmanın yollarını ele aldığı belirtildi.

Irak'ın Filistin davasını destekleme konusundaki tutumunu teyit eden Hüseyin'in, Filistin halkının kendi topraklarındaki direncini artırmaya yönelik çalışmalarda ortak hareket edilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Filistin davasına ve Filistinlilerin haklarına verilecek desteğin, bu yıl Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Arap Zirvesi'nin öncelikleri arasında yer alması için Irak'ın elinden gelen çabayı göstermeye devam edeceği ifade edildi.

Mustafa ise Irak'ın Filistin'i destekleyen tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Filistinlilerin Gazze'den taşınarak Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmelerini önermişti.